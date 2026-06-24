Nicușor Dan, într-o nouă deplasare externă. La ce summit participă joi

În plină criză politică în țară, președintele Nicușor Dan merge joi, 25 iunie, în Polonia. Șeful statului participă la Summitul Flancului Estic şi va avea o întâlnire cu fostul președinte polonez Lech Walesa, a anunțat miercuri Administrația Prezidențială.

Conform agendei publicate de Palatul Cotroceni, Nicușor Dan va participa, începând cu ora 13:30, la Summitul Flancului Estic, care se va desfășura la Artus Court – Primăria Gdansk, în Republica Polonă.

La ora 15:00, președintele este așteptat să vină la declaraţiile de presă comune cu liderii prezenţi la Summitul Flancului Estic.

Ulterior, la ora 16:30, șeful statului va avea o întâlnire cu Lech Walesa, fost preşedinte al Republicii Polone, la Centrul European Solidaritatea din Gdansk.

Criză politică prelungită

Noua deplasare externă a șefului statului vine în contextul în care criza politică de la București continuă. După demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, de către Parlament, premierul desemnat Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar apoi președintele a venit cu o nouă nominalizare, fără să consulte PNL: liberalul Adrian Veștea. Luni seara târziu, cabinetul propus de Veștea a fost respins, la vot, de plenul reunit al Parlamentului.

Pe parcusul zilei de marți, Nicușor Dan a organizat, timp de peste 6 ore, consultări cu toate partidele și grupurile reprezentate în Parlament. La finalul discuțiilor, președintele s-a limitat să trimită un scurt mesaj, publicat în mediul online.

Nicușor Dan nu a venit cu o nouă propunere de premier desemnat, dar a numit „varianta care pare să se contureze”. Astfel, el a evocat varianta unui „guvern politic minoritar” și le-a cerut partidelor să demareze negocieri ca să ajungă la un acord pe baza căruia să poată fi susținut un astfel de Executiv.

Președintele le-a mai solicitat formațiunilor parlamentare un „ritm accelerat” pentru aceste discuții, Nicușor Dan invocând „urgența” instalării unui guvern „funcțional”.

Apoi, președintele așteaptă propuneri pentru formula unui Guvern minoritar – fie format din PSD, fie format din PNL, USR și UDMR.

Miercuri, Biroul Permanent al PSD a decis luni, în unanimitate, să-l propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și să constituie o echipă de negociere care să discute cu celelalte partide din Parlament un acord politic. De cealaltă parte, liderii PNL, USR și UDMR au avut în cursul dimineții o discuție despre strategia pe care să o adopte. În această ședință, potrivit informațiilor HotNews, USR a propus să ceară împreună o „rotativă”, în care prima oară să fie o guvernare minoritară (o coaliție a celor trei formațiuni de dreapta), iar apoi să vină PSD cu un executiv monocolor.