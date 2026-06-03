În plină criză politică, un ham a unit la Senat parlamentarii PSD, PNL, USR, AUR și PACE. „O lege extraordinară, dar cum o aplicăm?”

Un proiect care modifică legea pentru protecția animalelor a trecut marți cu votul senatorilor din toate partidele, inclusiv AUR și PACE. Noua lege limitează, printre altele, timpul în care câinii pot fi ținuți legați în timpul unei zile.

Potrivit proiectului de lege inițiat de mai mulți senatori PNL, PSD, USR și AUR, ținerea câinilor legați permanent sau pentru perioade care depăşesc două ore într-un interval de 24 de ore constituie rele tratamente şi abuz faţă de animale.

În aceeași categorie intră și „utilizarea unor sisteme de prindere care limitează sever mişcarea sau pot provoca răni, lipsa accesului permanent la apă potabilă, lipsa unui adăpost care să asigure protecţia faţă de intemperii şi temperaturi extreme.”

„Deşi Legea nr. 205/2004 stabileşte principii generale de protecţie a animalelor, aceasta nu defineşte explicit condiţiile minime de întreţinere şi protecţie a câinilor, în special în situaţiile în care aceştia sunt ţinuţi legaţi. Această lacună normativă conduce la: dificultăţi de aplicare a legii de către autorităţi; interpretări neunitare; perpetuarea unor practici care afectează grav sănătatea şi comportamentul animalelor”, se arată în expunerea de motive a proiectului semnat de mai mulți parlamentari PNL, PSD, USR și AUR.

În ce condiții pot fi legați câinii

Potrivit proiectului de lege, condiţii minime de întreţinere în cazul legării temporare a câinilor sunt:

Legarea câinilor este permisă doar temporar, în situaţii justificate.

Sistemul de prindere utilizat trebuie să permită mişcarea liberă a animalului, să fie realizat cu zgardă sau ham adecvat, să aibă o lungime minimă de 3 metri.

Este interzisă legarea câinilor pe timp de noapte, în condiţii de temperaturi extreme (caniculă/ger), în cazul puilor cu vârsta mai mică de 6 luni.”

Ce vor păți cei care nu respectă legea

Proiectul de lege adoptat de Senat prevede și ce se întâmplă în cazurile în care prevederile nu sunt respectate:

La prima constatare a nerespectării condiţiilor minime de întreţinere şi protecţie prevăzute de prezenta lege, autorităţile competente dispun măsuri de remediere, cu termen de conformare de maximum 24 de ore. (2)

Dacă în 24 de ore, proprietarii de câini nu remediază situația și nu se conformează măsurilor dispuse de autorități atunci aceștia vor fi amendați. Potrivit legii pentru protecția animalelor, amenda variază între 1.000 și 3.000 de lei.

Repetarea faptei poate conduce la confiscarea animalului, în condiţiile legii.”

„Astăzi (marți, n.red.), Senatul României a votat proiectul de lege (L267/2026) pe care l-am inițiat pentru interzicerea ținerii permanente a câinilor în lanț. Este un vot pe care l-am așteptat cu emoție. De multe ori, pe parcursul acestui drum legislativ, m-am gândit la animalele care își petrec întreaga viață legate, în frig, în caniculă, în singurătate și suferință. Ele nu pot cere ajutor, de aceea, era datoria noastră să le oferim protecție. Mulțumesc organizațiilor care au luptat ani buni pentru această cauză, colegilor parlamentari care au susținut proiectul și tuturor românilor care aleg, în fiecare zi, să nu rămână indiferenți!”, a scris pe Facebook senatoarea Monica Anisie, inițiatoarea legii.

„Va fi foarte complicat de aplicat”

Dacă legea va fi adoptată, provocarea va deveni punerea sa în aplicare. Hilde Tudora, activistă devenită directoarea Direcției pentru Protecția Animalelor din Ilfov, semnalează că autoritățile nu vor putea intra în curțile oamenilor pentru a face controale decât cu acordul lor:

„Este o lege extraordinară de care avem nevoie. Pe de altă parte, cum o aplicăm? Pentru că, dacă cetățeanul spune „nu intri în curtea mea!”, nu intri. Va fi foarte complicat de aplicat. Pe de altă parte, nici nu trebuie să mergem pe principiul ăsta «domnule, dacă e greu de aplicat, hai să nu mai dăm legi». Poliția va fi cea care va trebui să meargă în control, să ia măsuri și să dea amenzi, avertismente, ce conține respectiva lege ca sancțiune”.

Verificări cu dronele

O soluție este ridicarea dronelor pentru a identifica animalele abuzate de stăpâni, consideră Hilde Tudora:

„Normal că se poate și cu drone, și chiar nu este chirurgie pe creier. Pe de altă parte, în sistemul de stat, ne-am obișnuit să vedem mai mulți oameni slabi decât performanți, sau cel puțin care nu au mentalitatea asta să se axeze pe soluție de pe soluție. Trebuie să existe voință și legea să fie în concordanță cu realitatea”.

„Noi, ca structură, considerăm că lanțul este o formă de abuz. În Ilfov, la o aruncătură de băț de o capitală europeană, în 90% dintre gospodării câinii sunt ținuți în lanț. În momentul de față în România lanțul e legal, dar trebuie să aibă minim 2 metri lungime. Nu are. Nicio ființă nu trebuie să stea în lanț.”

„Susținem această inițiativă, vrem să o vedem realitate. Facem apel la oameni să nu mai țină câinii în lanț, să găsească modalități. Nu ar trebui în secolul ăsta, în anul ăsta, într-o țară europeană, să mai vedem astfel de imagini”.

Și AUR a votat legea

În favoarea legii au votat 92 de senatori, 2 au fost contra, iar 7 s-au abținut. Abținerile au venit de la AUR, iar cele 2 voturi contra au fost de la AUR și senatorii neafiliați. Totuși, 13 senatori AUR au votat în favoarea legii. La fel au făcut-o și senatorii din grupul PACE.

Proiectul adoptat marți de Senat va merge acum în Camera Deputaților, care este cameră decizională. Dacă va fi adoptată și de deputați și va fi promulgată de președinte, legea va intra în vigoare la 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.