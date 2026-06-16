În plină criză politică, un important bancher de pensii avertizează: Sistemul public de pensii nu va mai face față. „Cred că nimeni nu-și dorește să fie o povară pentru copii”

Cristian Pascu, directorul general al BCR Pensii atrage atenția asupra faptului că angajații nu au la dispoziție informațiile corecte despre sustenabilitatea sistemului public de pensii.

Ce termen de patru luni există și e foarte important pentru cei care se angajează acum.

„Oamenii înțeleg că există o presiune pe pilonul 1, pe sistemul public de pensii, și încep să realizeze că dacă nu contribuie pe durata vieții la un fond de pensii, o să aibă o problemă reală atunci când ajung la vârsta de pensionare”, a spus Cristian Pascu, șeful BCR Pensii la conferința „Piața de capital” organizată de profit.ro.

Dar există și informații care lipsesc din dezbaterea publică.

„Devine o problemă națională”

„Dacă acum vorbim de o rată de înlocuire de 35-40%, peste următorii 15-20 de ani vom vorbi de un 30-35%, iar în 2070 vorbim de 20-25% rata de înlocuire”, a spus Pascu.

Cristian Pascu. Inquam Photos / Mălina Norocea

Rata de înlocuire la pensie este procentul din ultimul salariu pe care îl primești ca pensie, adică măsoară cât din venitul tău de dinainte de pensionare este „înlocuit” de pensie.

În practică, dacă ai avut un salariu net de 5.000 lei și pensia este 2.500 lei, rata de înlocuire este 50%.

„Devine o problemă națională această aderare la un fond de pensii privat, că vorbim de pilonul 3, chiar și de pilonul 4, pentru că sistemul public de pensii nu va mai face față cu asigurarea unui venit decent la pensie. Și nu vorbim de un venit de un trai de huzur, vorbim de un trai de subsistență. Probabil în viitor, pensia de stat va fi o pensie socială! O pensie care îți asigură un venit minim. Cred că nimeni nu-și dorește să fie o povară pentru copii”, spune Pascu.

Comunicarea cu o generație

Pe de altă parte, adaugă acesta, mulți dintre cei care intră în câmpul muncii nu aleg activ un fond de pensii private (Pilonul II) în termenul de patru luni prevăzut de lege, fiind astfel repartizați aleatoriu către unul dintre cele șapte fonduri existente.

Șeful BCR Pensii consideră necesară o comunicare directă cu această generație, pentru a înțelege importanța alegerii informate a administratorului, în loc să lase decizia la voia întâmplării.

„Avem de comunicat cu generațiile care intră în câmpul muncii, pentru că preferă această repartizare aleatorie către unul dintre fonduri.

Dacă timp de patru luni de zile după ce ai intrat în câmpul muncii nu alegi un fond de pensii, ești repartizat aleatoriu către unul dintre cele șapte fonduri de pensii private. Și cred că aici e de preferat o comunicare directă cu ei și să le explicăm de ce e important să aleagă ei fonduri de pensii și să nu lase la latitudinea sorții cine va fi administratul sau fondul de pensii care le va colecta și le va crea un venit suplimentar la pensie”, a conchis Cristian Pascu.