În plină disputa comercială cu Canada, Trump anunță că vrea să schimbe numele Lacului Ontario în Lacul America

Statele Unite ale Americii iau în considerare în mod serios schimbarea numelui Lacului Ontario în Lacul America, a scris marți președintele american Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social.

„Statele Unite ale Americii iau în considerare în mod serios schimbarea numelui Lacului Ontario în Lacul America deoarece nu ne așteptăm să mai facem prea multe afaceri cu Ontario”, a postat Trump.

Nu este pentru prima dată când Donald Trump propune schimbări de denumiri geografice sau instituționale, notează Agerpres. Astfel, președintele american a cerut redenumirea Golfului Mexic în „Golful Americii”, a Muntelui Denali în Muntele McKinley sau a Departamentului Apărării (Pentagonul) în Departamentul de Război.

Postarea lui Trump de marți intervine însă după ce disputa comercială dintre Canada și SUA, declanșată de taxele vamale impuse de Washington aliatului său, a escaladat luni într-un război deschis de replici între președintele american și premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, un fost susținător al său.

Ford a dat startul ostilităților în momentul în care, într-un interviu la radio, i-a sugerat lui Trump unde să-l pupe, după ce președintele SUA a anunțat că tarifele pentru automobilele, piesele auto și oțelul canadiene vor crește la 50% începând cu ianuarie 2027.

De la „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe președinte” la „ești un ratat”

Liderul provinciei Ontario, unde este concentrată o mare parte din industria auto canadiană, a cerut, de asemenea, utilizarea „tuturor instrumentelor disponibile” împotriva Washingtonului, inclusiv posibila restricționare a vânzărilor de electricitate și minerale critice către SUA.

Trump a răspuns pe rețelele de socializare, numindu-l pe Ford „lacheu” al prim-ministrului canadian Mark Carney.

Doug Ford, liderul Partidului Conservator din Ontario, a ripostat la scurt timp după aceea, numindu-l pe Trump „dictator”, „tiran”, „rege al falimentelor” și „ratat”.

„Am avut de-a face cu tipi ca tine toată viața mea și știi ce? Toți ajung să piardă, pentru că tu ești un ratat”, i-a transmis Ford lui Trump în fața camerelor de luat vederi.

Premierul provinciei Ontario a amenințat că va impune tarife la exporturile de energie electrică și va întrerupe furnizarea de minerale esențiale către SUA.

Pe de altă parte, relația dintre Trump și Doug Ford, ale cărui politici au fost descrise drept populiste de către comentatorii politici ai țării, nu a fost întotdeauna ostilă.

În noiembrie 2016, la scurt timp după ce Trump a câștigat primul său mandat de președinte al SUA, Ford a declarat că ar fi votat pentru republican, în ciuda comentariilor sale denigratoare la adresa femeilor și mexicanilor.

Trei ani mai târziu, în 2019, Ford și-a declarat din nou sprijinul pentru Trump: „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe președinte și să nu vă înșelați. Sunt un mare republican, sunt un susținător al lui, cu o mentalitate conservatoare”.

Însă politicile protecționiste ale lui Trump l-au făcut pe Ford să-și înăsprească poziția împotriva liderului republican în 2020, când Washingtonul a impus tarife vamale la exporturile de aluminiu canadiene.

Ruptura finală a venit în octombrie 2025, când Ford a decis să folosească fragmente dintr-un discurs al fostului președinte Ronald Reagan în reclamele de televiziune din SUA pentru a ataca tarifele vamale ale lui Trump.

Președintele SUA a reacționat prin suspendarea negocierilor comerciale cu Canada și, ulterior, prin creșterea tarifelor vamale pentru țara vecină.