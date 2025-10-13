În plină intensificare a negocierilor pentru livrarea rachetelor Tomahawk, Zelenski anunță că se întâlnește cu Trump: Unele lucruri nu se pot discuta la telefon

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, la fotografia de familie împreună cu alți lideri europeni, în Cross Hall al Casei Albe din Washington, DC. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, vineri la Washington, unde cei doi vor discuta despre apărarea antiaeriană a Ucrainei și capacitățile de atac la distanță mare, informează Reuters.

Cei doi lideri au discutat atât sâmbătă, cât și duminică, pe fondul intensificării negocierilor privind posibila furnizare de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Kiev, iar o delegație ucraineană condusă de prim-ministrul Iulia Sviridenko urmează să erectueze o vizită la Washington înainte de întâlnirea de vineri.

Kievul a făcut presiuni asupra Washingtonului pentru a furniza aceste rachete produse în SUA, care au capacitatea de a lovi Moscova, dar care, potrivit ucrainienilor, ar fi utilizate numai împotriva țintelor militare. Moscova a afirmat că o astfel de mișcare ar reprezenta o escaladare gravă a conflictului și o deteriorare majoră a relațiilor sale cu Washingtonul.

Zelenski a precizat că i-a dat lui Trump, care și-a manifestat din ce în ce mai mult frustrarea față de Rusia în ultimele săptămâni, o idee despre numărul de rachete Tomahawk de care are nevoie Ucraina.

„Sincer, am împărtășit deja viziunea noastră cu Trump (…), dar unele dintre aceste lucruri nu se pot discuta la telefon, așa că ne vom întâlni”, a declarat liderul ucrainean în fața reporterilor, la Kiev.

Trump a afirmat că ia în considerare trimiterea rachetelor în Ucraina, deși a spus și că ar putea discuta acest lucru și cu președintele rus Vladimir Putin.

Ucraina și SUA sunt, de asemenea, pe punctul de a încheia un acord istoric privind dronele, în cadrul căruia Ucraina ar împărtăși cu Statele Unite tehnologia sa dezvoltată în timpul războiului privind aparatele fără pilot. Diplomații europeni consideră că un astfel de acord este un instrument important pentru a menține angajamentul și susținerea față de Ucraina a președintelui american, cunoscut pentru caracterul său imprevizibil.

Eforturile diplomatice de a pune capăt războiului, aflat acum în al patrulea an, au stagnat, pe măsură ce Rusia intensifică atacurile asupra facilităților energetice ucrainene și continuă să obțină victorii pe câmpul de luptă.

Zelenski a mai precizat că se va întâlni și cu reprezentanți ai companiilor energetice americane pentru a discuta despre nevoile actuale ale Ucrainei, în contextul a ceea ce el a descris ca fiind o schimbare a tacticii Moscovei în atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Forțele ruse au vizat recent producția ucraineană de gaze și rețeaua electrică a țării, Zelenski adăugând că Kievul ar putea fi în curând obligat să înceapă importul de energie electrică.

Ucraina a efectuat, la rândul ei, atacuri asupra rafinăriilor de petrol rusești, provocând o penurie de benzină.