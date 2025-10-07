Trump a luat „un fel de decizie” în privința furnizării rachetelor Tomahawk către Ucraina, dar spune că are o întrebare pe care „va trebui” să o pună

O rachetă Tomahawk este lansată de pe distrugătorul american USS Curtis Wilbur (DDG 54), în timpul unei demonstrații cu foc real în Marea Filipinelor, 27 mai 2019. Sursa foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat că ar vrea să știe ce intenționează Ucraina să facă cu rachetele Tomahawk, fabricate de SUA, înainte de a accepta ca administrația de la Washington să le furnizeze Kievului, deoarece nu dorește să escaladeze războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei, scrie marți Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să vândă rachete Tomahawk țărilor europene, care să le trimită apoi Ucrainei.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri (1.550 mile), ceea ce ar pune Moscova în raza de acțiune a arsenalului Ucrainei, în cazul în care Kievul ar primi aceste arme.

Duminică, președintele rus Vladimir Putin a declarat că, dacă Washingtonul ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri de lungă distanță în adâncul Rusiei, atunci acest lucru ar duce la distrugerea relației Moscovei cu Washingtonul.

Întrebat luni de reporterii de la Casa Albă dacă a decis să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, Trump nu a exclus această posibilitate și a spus că a „luat un fel de decizie” în această privință.

„Cred că vreau să aflu ce vor face cu ele”, a spus liderul american. „Unde le vor trimite? Cred că va trebui să pun această întrebare”, a adăugat președintele republican.

„Aș pune câteva întrebări. Nu intenționez să escaladez acest război”, a precizat Trump.