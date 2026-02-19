În procesul de la Los Angeles, Mark Zuckerberg apără Instagram și acuză utilizatorii că mint în legătură cu vârsta

Mark Zuckerberg sosind la instanța din LA. Foto: Wally Skalij / Getty images / Profimedia

Directorul general al Meta Platforms și fondatorul rețețelei sociale Facebook, Mark Zuckerberg, a apărat joi practicile de verificare a vârstei ale platformei Instagram, în timpul mărturiei sale într-un proces istoric privind dependența de rețelele sociale, desfășurat într-un tribunal din Los Angeles.

El a avertizat că unii utilizatori ai rețelelor sociale mint în legătură cu vârsta lor, relatează agențiile de presă EFE și Agerpres.

Zuckerberg a depus mărturie pentru prima dată în fața unui juriu într-un caz împotriva Meta, compania-mamă a Instagram, și Google, compania-mamă a YouTube deținută de Alphabet, pentru presupusa proiectare de produse care creează în mod deliberat dependențe, cum ar fi fumatul, și provoacă daune utilizatorilor.

Procesul a fost intentat de o femeie în vârstă de 20 de ani, identificată drept K.G.M., care susține că utilizarea timpurie a rețelelor sociale – înainte de vârsta de 10 ani – a făcut-o dependentă de tehnologie și i-a agravat depresia și gândurile suicidare.

Însă Zuckerberg a susținut că Instagram nu a permis niciodată accesul utilizatorilor sub 13 ani și a subliniat că „politica companiei a fost clară”.

Dar el a atribuit, de asemenea, responsabilitatea pentru utilizarea Instagram anumitor utilizatori. „Cred că există un grup de persoane, potențial un număr semnificativ, care mint în legătură cu vârsta lor pentru a utiliza serviciile noastre”, a spus miliardarul în vârstă de 41 de ani.

„Cerem dreptate”, spun părinții

Avocații tinerei reclamante l-au încolțit pe Zuckerberg arătându-i un document care sugerează că, până în 2018, aproximativ 4 milioane de utilizatori Instagram aveau sub 13 ani, aproximativ 30% din totalul copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani din Statele Unite la acea vreme, conform informațiilor citate de Los Angeles Times.

În prima sesiune a mărturiei sale de peste trei ore, Zuckerberg a fost de asemenea interogat de apărare despre presupusa primire de îndrumare cu privire la modul de a depune mărturie, lucru pe care l-a negat.

Deși Zuckerberg a depus mărturie în fața Congresului SUA și în alte proceduri, aceasta este prima dată când a trebuit să apere una dintre platformele sale populare de socializare în fața unui juriu și în prezența a zeci de părinți care îl acuză, în parte, că a provocat moartea copiilor lor.

„Ne așteptăm ca el să își asume responsabilitatea pentru că a dezvoltat produse care creează dependență”, a declarat pentru agenția EFE Lori Schott, a cărei fiică s-a sinucis după ani de luptă cu ceea ce a descris drept dependență de social media.

Femeia, care conduce și un proces împotriva platformelor, consideră că firmele de tehnologie „știau că tacticile lor de design dăunau sănătății mintale” a fetelor. „Astăzi este o zi în care să cerem dreptate”, a adăugat ea.

Mărturia CEO-ului Meta a fost cea mai mediatizată din procesul care a început pe 9 februarie la Curtea Superioară din Los Angeles.

Progresele tehnologice au pătruns în mica sală de judecată, plină de jurnaliști și cetățeni, într-o asemenea măsură încât judecătoarea Carolyn B. Kuhl a avertizat că nu va permite utilizarea ochelarilor inteligenți în timpul procesului.

„Această instanță a ordonat ca nicio recunoaștere facială a juriului să nu fie efectuată. Dacă s-a făcut, trebuie eliminată. Acest lucru este foarte grav”, a declarat judecătoarea federală.

Zuckerberg a sosit la 8:30 a.m., ora locală, îmbrăcat la costum și însoțit de cel puțin opt oameni, între care doi agenți de la Departamentul de Securitate Internă (DHS) care l-au escortat în sala de judecată.

Cele 15 locuri dedicate cetățenilor au fost extrase prin tombolă între zeci de oameni care doreau să asculte mărturia directorului executiv.

Rezultatul procesului intentat de K.G.M. ar putea crea un precedent pentru soluționarea a aproximativ 1.500 de procese similare împotriva companiilor de social media din SUA.

Procesul este programat să dureze cel puțin șase săptămâni.

K.G.M. a dat în judecată, de asemenea, Snapchat și TikTok. Cu toate acestea, ambele companii au ajuns la o înțelegere extrajudiciară înainte de procesul de luna trecută.

Meta se confruntă și cu un proces în New Mexico, care se află în a doua săptămână. Procesul, intentat de stat, susține că platformele companiei fondate de Zuckerberg au oferit „o piață” pentru pedofili și nu au reușit să filtreze conținutul dăunător minorilor.