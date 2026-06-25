LIVE Nicușor Dan, anunț din Polonia. Despre reformarea „sistemului”: „Eu prefer un câine care mușcă” / Ce „așteaptă” să facă partidele

Președintele Nicușor Dan susține o conferință de presă în Polonia, după ce a participat la summitul liderilor țărilor din flancul estic al NATO și înainte de întoarcerea în țară, acolo unde urmează să se întâlnească cu liderii partidelor parlamentare, care urmează să-i prezinte soluțiile lor pentru ieșirea din criza politică.

Principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan:

-A reafirmat solidaritatea Flancului Estic, faptul că suntem țările europene amenințate cel mai mult de Rusia, după cum s-a văzut în evenimentele recente din România și alte țări.

-La summitul NATO vom prezenta angajamentele legate de cheltuielile de securitate și am reafirmat importanța părții sudice a falncului estic și a Mării Negre. Am susținut cât de important este hubul de securitate la Marea Neagră.

-Am discutat de programul de înzestrare pe cadrul financiar viitor, de 130 de miliarde pentru echipamentel militare și mobilitatea militară.

Răspunsuri la întrebări:

-(ați fost acuzat în țară că sunteți de partea sistemului creat în România din rămășițele PCR și ale Securității. Cât de mult ați simțit influența sistemului?) Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistmeului. Întrebarea este cum să reformezi sistemul fără să duci țara în anarhie. Între un câine care latră și unul care mușcă, eu îl prefer pe cel care mușcă. Eu întotdeauna voi fi în poziția de a fi instrumentul pentru a reforma sistemul.

–(discuții la Vila Lac. Aveți informații despre ce au discutat partidele?) Pentru România este important să avem un guvern cât mai repede, până marți, când intră Parlamentul în vacanță.

-(cum se vor derula discuțiile?) Cred că suntem toți oameni serioși și în consultarea publică de acum două zile am avut niște declarații politice. Dacă le punem cap la cap, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după 2 luni putem aștepta de la partidele politice propuneri de o majoritate. Din declarațiile publice, se preconiza o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Mă aștept la responsabilite, la o soluție majoritară.

-(Dl. Grindeanu spunea că Ilie Bolojan v-a mințit...) Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că atunci când l-am desemna tpe dl Tomac am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate, altfel nu aș fi făcut-o. Când l-am desemnat pe dl. Veștea, am aavut așteptarea rezonabilă că guvernul va trece. Niște lideri și-au schimbat opinia între timp.

-(negocierile dintre Veștea și AUR) Ar fi fost neconstituțional să mă implic eu în discuții.

-(AUR rămâne o linie roșie?) În toate discuțiile avute, am militat pentru o majoritate care să susțină un guvern minoritar sau tehnocrat, dar care să fie pro-occidentală.

-Rolul meu constituțional este să desemnez primul-ministru. Mai departe de atât nu pot decât să fac apel la responsabilitate.

-(cât considerați că este rezonabil ca România să funcționeze cu un guvern interimar?) Speranța mea este să ajungem la un guvern cu puteri depline care să acționeze cu puteri depline.

-(despre întâlnirea de la Bruxelles) Am fost să mănânc. Am fost la o întâlnire cu Manfred Weber, la care a fost și rareș Bogdan, liderul grupului român din PPE, Eugen Tomac, dl Pahonțu și întreaga echipă de securitate a fost cum ine pentru că asta este legea de protecție a demnitarilor. Ne-am așezat la o terasă să mâncăm.

Nicușor Dan se întoarce joi seară din Polonia unde a participat la summitul Flancului Estic. Ziua de vineri este dedicată discuțiilor cu partidele, iar sâmbătă revine în Polonia pentru o întâlnire bilaterală cu președintele Karol Nawrocki, dar o desemnare poate fi făcută în weekend dacă se ajunge la un acord, au declarat surse apropiate președintelui Nicușor Dan.

Președintele se va întâlni vineri cu liderii celor patru formațiuni implicate în negocieri: PSD, PNL, USR și UDMR. După consultările cu partidele, Nicușor Dan le-a cerut partidelor să vină vineri cu concluziile negocierilor dintre ele privind constituirea unui guvern minoritar. În lipsa unui acord, nu va face o desemnare vineri.

Întâlnire cu liderii partidelor

Între timp, liderii celor patru partide discută la Vila Lac în încercarea de a ajunge la un acord privind formarea viitorului guvern.

Cei patru încearcă să ajungă la o poziție comună. Neînțelegerile majore pornesc de la faptul că PSD a cerut guvernarea și desemnarea lui Sorin Grindeanu, în timp ce USR a anunțat că refuză să voteze un guvern monocolor PSD și a cerut o rotativă: întâi un guvern PNL-USR-UDMR, urmat de unul monocolor PSD.

De asemenea, cele patru formațiuni trebuie să ajungă o înțelegere privind prioritățile finalului de an pe care să agreeze să le susțină împreună la votul din Parlament.

Miercuri seară, la Cluj, înainte de plecarea în Polonia, a spus că fiecare partid s-a angajat să-i prezinte, vineri, condițiile pe care le pun pentru a susține un nou cabinet, în cazul în care nu face parte din el.

„O să avem o guvernare prooccidentală minoritară și partidele și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține – fără a face parte din guvern – guvernul minoritar. Sper să fie serioși și să închidem în curând. Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine pentru discuții”, a precizat președintele României.