LIVE VIDEO Nicușor Dan, președintele Poloniei și șeful NATO, conferință comună după Summitul B9 de la București. „Rusia rămâne amenințare directă la NATO, nu putem lăsa garda jos”

Președintele Nicușor Dan susține o conferință de presă, de la ora 17.00, alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la finalul summitului B9 de la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan: În declarație este scris explicit că Rusia este o amenințare pentru țările noastre. Vorbim de Ucraina, evident, și de sprijinul pe care țările noastre continuă să-l ofere Ucrainei.

-Decizile asumate au fost respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilități și echilibrarea în interiorul alinaței a contribuțiilor între țrile europene și SUA. Sintahma „NATO 3.0” comprimă această voință comună

-Am vorbit de Moldova, amenințată de un război hibrid de Rusia. Este important pentru Alianță să ajutăm Moldova pentru a ține piept agresiunii. Există o preocupare trecerea dronelor pe teritoriul nostru.

-Mulțumesc tuturor delegațiilor, a fost o reuniune constructivă, deschisă. La finalul ei, pozițiile noastre sunt foarte asemănătoare.

Karol Nowrocki: – Îl felicit pe Nicușor Dan pentru organizarea summitului, un moment foarte bun pentru a discuta pozițiile noastre comune și necesitățile noastre pentru summitul NATO de la Ankara.

-Formatul B9 a fost descris ca o voce a flanului estic încă de la înființare acum 10 ani, la București. Pot spune că această cooperare continuă și este mai puternică. Suntem susținători foarte energici ai lărgirii acestui format pentru a include și țările nordice și să ne lărgim perspectiva de securitate, de la Arctica la Marea Neagră, trecând prin Marea Baltică, care este zonă de război hibrid.

-Declarația adoptată a atins creșterea cheltuielilor de apărare și măsuri pentru a cotracara agresivitatea Rusiei. NATO a pus în aplicare o mulțime de decizii și a sporit nivelul de descurajare în regiunea noastră. Summitul de la Ankara va demonstra unitate politică și forță militară a Alianței în abordarea provocărilor Rusiei.

-Rusia este și va rămâne cea mai aserioasă amenințare pe termen lung la adresa NATO. Agresiunea împotriva Ucrainei este o provocare la adresa arhitecturii de securitate nord-atlantice. Răspunsul se află în solidaritate. Rusia continuă să aibă capacitatea de a-și recontrui și dezvolta armamentul pe mai departe. Unitatea formatului B9 este o îndatorire a tuturor țărilor. Sunt foarte încântat că toți participanții și-au transmis punctul de vedere, prins în declarația comună. Toată lumea este de acord că nu există NATO fără SUA.

-Doar în Polonia am avut 10.000 de militari americani. Acest parteneriat necesită ca statele membre să-și mărească vocația lor. Trebuie să avem un parteneriat bun și stabil.

-Putem vorbi cu o singură voce, flancul estic nu este periferia NATO, ci un centru strategic, de răspundere. Fără nicio obiecție am hotărât să ținem următorul summit B9 la Varșovia.

Mark Rutte: -Întâlnirea a arătat angajamentele aliaților de la Marea Nordului la Marea Baltică. Rusia rămâne amenințare directă la NATO, nu putem lăsa garda jos”.

-Avem nevoie de o Europă mai puternică și un NATO mai puternic. Sprijinul pentru Ucraina va fi o prioritate la summitul de la Ankara. O Ucraină mai puternică este modul de a opri agresiunea Rusiei. Avem mulți prieteni, sper să avem inițiative și avem nevoie și de susținerea Americii pentru Ucraina, pentru că securitatea Ucrainei este securitatea noastră.

-Președinților Dan și Nawrocki le mulțumesc pentru leadership-ul vostru.

Întrebări: Se vorbește despre NATO 3.0. Puteți explica mai concret ce înseamnă din perspectiva relației transatlantice?

–Rutte: NATO 3.0 înseamnă un NATO mai puternic, dar împreună cu SUA și nuclear și convențional, dar europenii își înseamnă și alte responsabilități din perspectivă convențională. Am convenit să trecem la 5% cheltuieli pentru apărare, unele au trecut peste 5%, altele se îndreaptă, dar trebuie să fim sinceri că avem și noi discuțiile noastre în NATO.

-Au existat dezamăgiri din SUA cu privire la războiul cu Iranul. E foarte limpede că aliații au auzit mesajul. Pe două fronturi: în ce privește respectarea angajamentelor, este în creștere uriașă această tranziție. Și în România am văzut același lucur, ieri am văzut avioane din SUA realimentând aici. În ce privește strâmtoarea Ormuz, există inițiativa franco-britanică pentru deminarea ei. Sunt nave trimise acolo care sî elimine minele maritime și asta urmează după alte inițiative.

–Nawrocki: Din perspectiva flancului estic, acest nu este un moment pentru a schimba brusc strategii. Avem nevoie de o Europă unită. Țările NATO trebuie să strângă rândurile ca să-și respecte angajamentele pentru dezvoltarea sectorului de apărare. Mesajul va fi păstrat și la Ankara. UE nu este un singur organism, este constituită din state car trebuie să se țină de cuvânt. Nu căutăm alternative la această alianță, ea este înființată pe fundații puternice.