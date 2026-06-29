În spatele ușilor închise, PSD și PNL sunt de acord: „Ne vedem la toamnă!”. Singurii mai optimiști sunt la UDMR, în timp ce o nouă formulă de guvern începe să prindă adepți. „Mergeți la Bolojan și întrebați”

În ultimele ședințe de grup înainte de vacanța parlamentară, liderii PSD și PNL le-au transmis parlamentarilor că nu există, deocamdată, semnale privind deblocarea negocierilor pentru formarea unui guvern, potrivit surselor HotNews participante la discuții. Deși sesiunea parlamentară se încheie pe 30 iunie, unii aleși evită să-și programeze concediile, de teama unei convocări pentru învestirea Executivului. Alții, care și-au cumpărat deja biletele de avion, spun resemnați: „Ne vedem în septembrie.”

Cu o singură zi rămasă din sesiunea parlamentară, șansele ca viitorul guvern să fie audiat și învestit înainte de vacanță sunt practic inexistente. Așadar, rămân două opțiuni:

În culise, partidele se pregătesc pentru un blocaj prelungit

organizarea unei ședințe extraordinare, în cazul în care președinția anunță un premier în iulie sau august; interimat până în toamnă, când parlamentarii se întorc la muncă.

La ședința de grup a PSD, Marian Neacșu le-a transmis parlamentarilor că nu se întrevede o soluție pe termen scurt, dar să fie pregătiți să vină la muncă din vacanță, potrivit surselor HotNews prezente la discuții. În PSD, se așteaptă reluarea negocierilor în toamnă. Cu gândul la vacanță, unii dintre parlamentarii cu care a vorbit Hotnews erau chiar bucuroși. „Ne vedem la toamnă”, a fost mesajul general, chiar dacă unii dintre parlamentari erau conștienți că s-ar putea să fie nevoiți să revină din vacanță pentru a vota ce se poate vota în Parlament din PNRR.

La foștii colegi de coaliție, deveniți între timp adversari de nereconciliat, liderul grupului PNL de la Camera Deputaților a avut un mesaj similar. În ultima ședință internă a grupului, înainte de vacanță, Gabriel Andronache le-a transmis deputaților că nu are semnale că situația politică se va debloca, potrivit unor surse liberale.

Și în USR domină scepticismul – lideri ai partidului spun că este aproape imposibil să aduci parlamentarii în București în perioada concediilor și că nu vom avea un guvern nou până în septembrie.

Totuși, unii parlamentari rămân în zonă măcar până la finalul săptămânii, în speranța că situația politică se va debloca.

„Eu o să fiu aici, o să mă vedeți toată luna iulie aici, în Parlament”

Un deputat USR dă asigurări că va răspunde „prezent”, dacă va fi chemat să voteze un guvern pe timpul verii.

„În momentul de față blocajul politic este destul de mare și nu pare ca în următoarele 48 de ore să existe această variantă. Eu o să fiu aici, o să mă vedeți toată luna iulie aici, în Parlament. Majoritatea colegilor, chiar dacă și-au programat niște concedii, cu siguranță vor fi fie în sistem hibrid, fie fizic la Parlament.”, a afirmat Iulian Lorincz luni, în Parlament.

Public, nimeni nu-și asumă o sesiune de restanțe la toamnă

În timp ce senatorii și deputații așteaptă undă verde să-și cumpere bilete de avion, Kelemen Hunor a înaintat un termen clar pentru formarea guvernului, dacă partidele vor ajunge la un acord: sfârșitul lunii iulie.

„Eu cred că încă avem această ultimă şansă, până la sfârşitul lunii iulie, undeva spre sfârşitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluţiei. În acest moment asta se conturează. Dacă nu are cineva un băţ magic prin care rezolva azi, mâine, nu prea văd cine ar avea acest băţ magic, eu cred că mâine se închide sesiunea parlamentară, fără să putem vota un guvern”, a declarat președintele UDMR luni, în Parlament, în urma unei discuții cu Sorin Grindeanu.

Vicepreședintele PNL Mircea Abrudean atenționează că așteptarea sesiunii din toamnă nu este o soluție.

„Dacă nu s-ar debloca acum, de ce s-ar debloca în toamnă? Este important ca România să aibă un guvern cu puteri depline”, a declarat Abrudean.

Unii parlamentari vor sesiune prelungită

În fața resemnării din PNL și PSD, există și parlamentari care cer prelungirea sesiunii parlamentare până la formarea unei majorități.

„Eu am făcut o solicitare către Biroul Permanent să amânăm intrarea în vacanță parlamentară până la soluționarea acestei crize. Eu sunt dispus să renunț la perioada mea de concediu, în august, în Techirghiol.”, a declarat Dumitru Coarnă, deputat neafiliat, pentru HotNews.

Deputatul spune că grupul AUR i-a promis că-i va susține solicitarea în ședința Biroului Permanent de marți. Un apel similar a fost făcut și de PACE – Întâi România.

Șansele formării unui guvern în sezonul estival. Un nou scenariu apare ca variantă acceptată de PSD și UDMR

În acest moment, ambele tabere sunt în expectativă.

UDMR a propus luni, după o discuție între Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu, un guvern majoritar PNL-PSD-UDMR. La scurt timp după, Grindeanu a declarat: „PSD a fost de acord cu această variantă, la Cotroceni. Cine nu a fost de acord e Bolojan, mergeţi şi întrebaţi”.

Într-adevăr, liberalii exclud un astfel de scenariu, potrivit surselor HotNews din PNL. În acest moment, semnalul este „pe loc – REPAUS!”: au propus un premier, au susținut la negocieri rotativa guvernamentală, iar acum așteaptă o mutare din partea PSD sau a lui Nicușor Dan. Asta nu înseamnă că ar accepta orice: PNL și USR nu ar fi de acord cu rotativa dacă PSD ar primi mandatul de premier în prima jumătate a guvernării, spun surse din conducerea celor două partide.

Un alt blocaj în negocierea acordului este legat de condițiile privind țintele macroeconomice – PSD vrea un acord în linii mari, pe când PNL dorește stipularea unor cifre exacte în care viitorul guvern va trebui să se încadreze.

Nici dinspre Cotroceni semnalele nu sunt pozitive. Președintele Nicușor Dan le-a cerut vineri liderilor să vină cu soluții, fără să le dea un termen. Până în ultima zi a sesiunii parlamentare, soluțiile însă nu au venit. Marți, președintele nu are nicio ultimă întâlnire cu liderii partidelor pro-occidentale în program. Se întâlnește însă, de la ora 13.00, la un dejun cu ambasadorii statelor UE acreditați în România.