Un popular aliment a început să dispară de pe rafturile supermarketurilor din Germania. Mesajul Lidl

Supermarketurile au început să folosească o formulare vagă și vorbesc despre o „situație tensionată a materiilor prime”: ceea ce vor să spună, de fapt, este că în prezent există prea puține sardine în largul coastelor Marocului și al Saharei de Vest, informează miercuri postul german de televiziune NTV. Iar acest lucru are consecințe și pentru germani.

Clienții care doresc să cumpere sardine nu le găsesc în prezent în toate supermarketurile și magazinele de tip discount. Oferta s-a redus, după cum arată un sondaj realizat în rândul mai multor companii din sectorul comerțului. Anumite produse ar putea fi temporar indisponibile, a comunicat lanțul de magazine cu discount Aldi Nord.

„Disponibilitatea sardinelor este în prezent parțial limitată din cauza condițiilor dificile de pescuit.” Lanțul de supermarketuri Rewe a vorbit despre o „situație tensionată a materiilor prime la nivel european”. Sunt afectate atât produsele proprii, cât și cele de marcă.

La rândul său, ca răspuns la o solicitare, Lidl a precizat: „În prezent, din cauza creșterii cererii de sardine, pot apărea restricții ocazionale de disponibilitate.” Aceștia lucrează împreună cu furnizorii pentru a restabili disponibilitatea produselor cât mai repede posibil.

Și Kaufland a recunoscut existența unor lipsuri izolate. Serviciul de livrare a produselor alimentare Picnic este, conform propriului anunț, de asemenea afectat.

Care este cauza acestei penurii? „Cea mai importantă zonă de pescuit de sardine pentru piața europeană, situată în largul coastelor Marocului și Saharei Occidentale, suferă de ani de zile din cauza scăderii stocurilor”, spune Stefan Meyer, director general al Centrului de Informații Piscicole din Hamburg. Potrivit Administrației Marocane pentru Pescuit, în 2022 au fost debarcate 965.000 de tone, în 2024 doar 525.000.

Situația nu s-a îmbunătățit nici anul trecut, potrivit expertului. Cauzele sunt efectele schimbărilor climatice, modificarea condițiilor marine și presiunea ridicată exercitată de pescuit. Potrivit lui Meyer, guvernul marocan a răspuns cu o gestionare mai restrictivă. În plus, din februarie 2026, exporturile de sardine congelate au fost sever restricționate sau suspendate pentru a asigura aprovizionarea pieței interne.

„Acest lucru este relevant în special pentru procesatorii europeni, deoarece Marocul a fost cel mai mare furnizor până în prezent.” Potrivit expertului, nu se prevede o refacere pe termen scurt a stocurilor din largul Africii de Nord-Vest.

Conform lui Meyer, „sardina adevărată” (Sardina pilchardus) este prezentă și în Atlanticul de Nord-Est, de exemplu în largul Spaniei și Portugaliei. Stocurile din aceste zone au fost refăcute semnificativ în ultimii ani. Cu toate acestea, capturile sunt insuficiente pentru a acoperi deficitul de materie primă. El spune că nu este de așteptat o ameliorare rapidă a situației de pe piața comercializării sardinelor.

Prin urmare, Meyer consideră posibilă o creștere a prețurilor. Din cauza lipsei de alternative, producătorii se orientează din ce în ce mai mult către speciile de pești asemănătoare sardinelor, precum sardinele rotunde (sardinella). Acestea se găsesc predominant în Oceanul Indian, Pacificul de Vest și apele tropicale ale Atlanticului.