În timp ce se derula întâlnirea din Alaska, un mesaj dur a fost lansat de o importantă voce din Marea Britanie, chiar de la Kiev: „Trump înțelege greșit obiectivele lui Putin”

Timothy Garton Ash este istoric, autor și comentator britanic. Este profesor de studii europene la Universitatea Oxford. El a publicat, cu doar câteva ore înainte de întâlnirea Trump – Putin din Alaska, un articol de opinie în Kyiv Post, una dintre publicație bine cotate din Kiev, care are și articole contra administrației Zelenski.

„Poate că, în ceea ce privește Ucraina, Trump l-a văzut pe Putin ca pe un om influent, partea dominantă, care trebuie să fie răsplătită. Trump ar fi considerat că Zelenski și Ucraina sunt partea mai slabă, puterea non-nucleară și țara invadată”, scrie Timothy Ash.

„Trump consideră Ucraina ca pe o afacere imobiliară, nu ca pe un război existențial. El înțelege greșit obiectivele lui Putin și nu are hotărârea necesară pentru a-l înfrunta sau pentru a asigura o pace durabilă”, crede istoricul britanic.

Din afișările înregistrate, articolul are o circulație masivă în Ucraina. În timp ce Putin mima că nu aude primele întrebări ale presei, chiar pe pista aeroportului din Alaska, ucrainenii stau cu sufletul la gură, urmărind ce se întâmplă la întâlnirea din SUA și citind în timp real ce se scrie, inclusiv articolul din Kyiv Post.

„Oligarhii au puține în comun cu ucrainenii care luptă cu curaj pe front”

„Problema în toată această poveste este că Trump nu îl înțelege cu adevărat pe Putin, și nici pe Ucraina, de altfel. Aceiași oligarhi de la care Trump și-a obținut informațiile au puține în comun cu ucrainenii obișnuiți, cei care au răsturnat două guverne în Ucraina prin Euromaidan și Revoluția Portocalie sau care au respins invazia Rusiei din februarie 2022 în ciuda șanselor infime și care acum luptă cu curaj pe front și în toate serviciile de sprijin ale economiei de război a Ucrainei”, scrie istoricul britanic.

„De fapt, aceiași oligarhi au fost cauza celor două revoluții din Ucraina, care au fost o reacție împotriva preluării controlului statului ucrainean de către aceleași interese oligarhice. În mod similar, Putin are foarte puțin în comun cu oligarhii ruși”, crede Timothy Garton Ash.

„Pentru Putin, Ucraina este Rusia, iar ucrainenii sunt ruși”

„Pentru Putin, prăbușirea URSS este cea mai mare catastrofă a secolului XX – un eveniment remarcabil, mai important chiar decât cel de-al Doilea Război Mondial – iar pierderea Ucrainei, în special, este ca un cuțit înfipt în inima Rusiei”.

„Pentru Putin, Ucraina este Rusia, iar ucrainenii sunt ruși. Și acest război are scopul de a-și marca locul în istoria Rusiei, corectând greșelile trecutului și readucând Ucraina în sânul Rusiei”.

„Nu este vorba despre extinderea NATO sau despre asigurarea unui coridor terestru către Crimeea. De ce ar accepta Putin pierderea a aproape 1 milion de ruși morți și răniți pentru așa ceva, când Ucraina nu era nici măcar pe cale să adere la NATO în 2014, când a anexat Crimeea pentru prima dată, și nici acum nu este aproape de aderarea la NATO?”, se întreabă Timothy Garton Ash.

„Ironia este că Trump ar putea câștiga Premiul Nobel pentru Pace pentru Ucraina, dar trebuie să fie dispus să-și asume riscuri și să permită Statelor Unite să suporte unele costuri pentru a obține premiul Nobel și a aduce pacea”, încheie istoricul britanic articolul din Kyiv Post.