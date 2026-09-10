„În trafic, va fi cea mai aglomerată toamnă dintotdeauna în București”. Starea la zi a celor mai mari șantiere deschise vreodată pe străzile din Capitală – HARTĂ

În București, sunt deschise zeci de șantiere, cele mai mari fiind cele pentru schimbarea liniilor de tramvai. În plus, în zona de nord se fac lucrări pentru metroul spre aeroport. Odată cu începerea școlii, presiunea pe trafic este mai mare.

63 de șantiere sunt deschise de Primărie, din care 11 sunt pentru liniile de tramvai.

Pe 17 bulevarde se lucrează la șinele de tramvai, peste 15 linii fiind afectate.

De ce a deschis primăria toate șantierele în același timp?

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„Anvergura lucrărilor și a devierilor de trafic și de transport public de acum sunt de așa natură că va fi probabil în trafic cea mai aglomerată toamnă pentru bucureșteni de întotdeauna încoace”, spune, într-o dicuție cu HotNews, Tudor Măcicășan, expert în mobilitate.

Cu autobuze în locul tramvaielor, vehicule care se adaugă unui trafic deja aglomerat, „rezultatul inevitabil e blocajul”, explică el. Odată cu începerea școlilor situația e și mai complicată, mai ales că în unele zone rezidențiale infrastructura școlară lipsește.

Reporterul HotNews a mers la jumătatea lui august și în primele zile ale lui septembrie pe șantierele liniilor de tramvai pentru vedea care e stadiul lucrărilor.

Care sunt zonele cele mai afectate în această toamnă

Cele mai importante zone afectate sunt cele în care șantierele se suprapun cu artere foarte circulate sau cu alte lucrări de infrastructură.

Situație critică este în Sectorul 1, în zona bd. Ion Mihalache-Bucureștii Noi, unde șantierul la linia de tramvai se suprapune cu cel de la metrou, Piața 1 Mai fiind închisă, iar circulația deviată.

O altă zonă critică este în Sectorul 2 – zona Tei – Obor, unde mai multe străzi sunt închise, iar traficul este împins spre Șoseaua Colentina, deja foarte aglomerată. La fel și bd. Pache Protopopescu și Calea Moșilor, traficul fiind împins aici de pe bd. Ferdinand, care este închis.

În Sectorul 3, probleme sunt în zona bd Basarabia și bd 1 Decembrie 1918, unde sunt restricții importante, zonele fiind oricum aglomerate.

Cum se lucrează pe cel mai lung șantier, de la Pallady la Unirea

Cel mai mare șantier din lotul de 50 km de kilometri de șină de tramvai pe care Primăria Capitalei îl schimbă este cel care vizează înlocuirea liniilor pe Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, inclusiv bucla Complex Titan.

Acesta are o lungime de 18 km cale dublă de rulare pe care circulă liniile 40, 27, 19, 36, 23.

Licitația a fost câștigată de firma PORR CONSTRUCT, valoarea contractului fiind de 715.580.351 lei (fără TVA).

Potrivit datelor de pe panoul de șantier, lucrările au început pe 29 august 2025 și au termen de finalizare 24 luni, adică, pe 29 august 2027.

Pe Theodor Pallady, se lucrează pe segmentul cuprins între Ikea Pallady și intersecția cu bd. 1 Decembrie 1918. La finalul lui august, fundația pe care se așază linia de tramvai era făcută, iar pe mici porțiuni începuseră să se pună șinele. Pe această porțiune, traficul nu este deloc afectat deoarece linia de tramvai este pusă pe mijlocul bulevardului, separat de trafic.

Pe bd. Camil Ressu, lucrările erau mai puțin avansate, fiind zone unde nu s-a făcut nici primul strat de fundație. Spre deosebire de șantierul precedent, aici nu prea erau muncitori.

Pe segmentul de pe bd. 1 Decembrie 1918, în partea dinspre Pallady, erau scoase doar șinele vechi și nici un muncitor pe șantier. Însă pe partea spre bd. Basarabia lucrările sunt mult mai avansate, fiind făcută noua fundație – stratul de pietriș, asfalt și se pun șinele și erau mulți muncitori.

Aici traficul este afectat: circulația se desfășoară doar pe o bandă, pe sensul spre bd. Basarabia, celălalt sens fiind închis.

Pe bd. Basarabia, între 1 Decembrie 1918 și Bd Chișinău pe șantier am găsit mai mulți muncitori. Șinele vechi au fost scoase, se lucrează la zidurile de sprijin, fundație, iar pe anumite porțiuni se montează șina. Acest bulevard este unul foarte aglomerat și, deși au rămas două benzi pe sens, din cauza lucrărilor circulația a fost îngreunată și pe timpul verii.

Pe segmentul cuprins între bd. Chișinău și Piața Muncii erau câțiva muncitori. Au fost scoase șinele vechi și s-a făcut fundația pentru noua șină, însă mobilizarea era una slabă, deși zona este una foarte aglomerată.

Pe Calea Călărași, doar până unde se îngustează strada, a fost delimitată cu garduri șina și abia a început demontarea vechii structuri. Aici nu am întâlnit pe șantier niciun muncitor. Pe Calea Călărași zona veche și pe bd. Corneliu Coposu, lucrările nu începuseră.

Pe strada Ziduri Moși, aflată între Mall Veranda și Piața Obor, inclusă în același lot, erau câteva utilaje și puțini muncitori. Șina veche a fost scoasă, s-au făcut zidurile de sprijin și se lucra la fundație.

HotNew a cerut constructorului un punct de vedere, dar nu am primit răspuns.

Mobilizare pe lotul Mihalache – Bucureștii Noi

Un alt lot important este șantierul unde se lucrează la înlocuirea șinelor de tramvai de străzile Sfântul Constantin, Ionel Perlea, Cobălcescu, bd Mihalache, Calea Griviței, bd. Bucureștii Noi, bd. Gloriei. Aici erau mobilizați mulți muncitori și utilaje, pe 20 august.

Lungimea traseului este de 6,7 km, cale dublă linie curentă – atribuit asocierii Tancrad – Construcții Erbașu, valoarea acestuia fiind de aproximativ 292 de milioane de lei (fără TVA).

Potrivit panoului de șantier, lucrările au început pe 20 aprilie 2026 și trebuie terminate în 12 luni, pe 20 aprilie 2027.

Pe străzile Sfântul Constantin, Ionel Perlea, Cobălcescu, adică în zona centrală, lucrările nu au început.

Pe bd. Ion Mihalache, pornind de la Piața Victoriei spre Turda, a fost scoasă șina veche și se lucra la înlocuirea rețelelor de utilități și la zidurile de sprijin. De la intersecția cu strada Turda până la Piața Domenii șantierul era aproape pustiu, pe 20 august, iar lucrările nu au avansat.

De la Piața Domenii și până la Piața 1 Mai, lucrările erau și mai puțin avansate. Au fost scoase doar vechile șine și pe șantier au fost aduse mai multe conducte pentru înlocuirea rețelelor de utilități. Pe șantier erau doar câțiva muncitori.

Pe mai multe bucăți de bulevard se circulă doar pe o bandă pe sens. Mai mult, în Piața 1 Mai este și șantierul de la magistala de metrou spre Aeroportul Otopeni, astfel că circulația este complet oprită în piață și dirijată pe străduțele secundare.

Lucrările de la Podul Constanța, gata pe 15 octombrie

Pe bd. Bucureștii Noi, lucrările se desfășoară cu prioritate în zona Podului Constanța și șina nouă este montată. Aici am găsit și mai mulți muncitori și utilaje. Din cauza șantierului, circulația se desfășoară pe o bandă pe sens prin pasaj.

„Lotul 4 este în graficul de execuție și are termen de finalizare 2027. Însă, constructorul s-a mobilizat, a lucrat inclusiv în weekend astfel că șantierul de la Podul Constanța va fi închis în jur de 15 octombrie”, a anunțat luni Primăria Capitalei.

Pe restul bulevardului sunt mai puțini muncitori, șina veche a fost scoasă, se lucrează la zidurile de sprijin și fundația pentru noua șină.

Pe bulevardul Gloriei, se lucrează la scoaterea șinelor de tramvai. Și aici, pe șantier erau mai multe utilaje și muncitori.

Șantierul de pe liniile spre Pipera, pustiu pe majoritatea porțiunilor

Aici șantierul se întinde pe 5,3 km pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Șoseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reînvierii și Strada Turmelor.

Pe această linie circulau tramvaiele 16 și 36.

Constructor este asocierea Tancrad-Construcții Erbașu, iar valoarea contractului 217,3 milioane lei.

Lucrările au început în martie 2026 și au termen de finalizare martie 2027.

Pe bd. Dimitrie Pompeiu, pe 19 august, șina era scoasă și erau făcute mai multe ziduri de sprijin. Pe șantier au fost aduse conductele pentru lucrările la rețelele de utilități și se lucra la montarea acestora. Șantierul însă era pustiu. Pe acest segment nu era niciun muncitor sau utilaj în acțiune.

Lucrarea nu afectează însă direct traficul, tramvaiul fiind pus separat, pe margine.

Pe bucata de pe bd. Petricani erau câțiva muncitori și utilaje. Nici aici șantierul nu afectează traficul. Lucrurile nu s-au schimbat între timp.

Pe bulevardul Lacul Tei, șina a fost scoasă, fundația pentru noua șină a fost făcută.

De la jumătatea lui august până la finalul lunii, lucrările de montare a șinei au avansat mult în acest interval. Este singura bucata din acest șantier unde am găsit mulți muncitori și activitate intensă.

Această arteră este una dintre cele mai aglomerate din București, iar din cauza șantierului traficul se desfășoară pe o singură bandă pe sens.

Pe strada Maica Domnului, la fel, pe șantier erau doar câțiva muncitori pe 19 august, când am ajuns în zonă. Până acum s-a scos șina și structura veche. Strada este complet închisă traficului.

Pe străzile Reînvierii și Turmelor, la fel, a fost scoasă șina veche și atât. Pe șantier erau doar câțiva muncitori.

HotNews l-a contactat telefonic, de mai multe ori, pe Cristi Stancic, acționarul firmei Tancrad, dar acesta nu a răspuns.

Șantiere pustii și străzi închise și în centrul Bucureștiului

Un alt șantier vizează înlocuirea șinelor de tramvai de pe străzile Paleologu, Armand Călinescu, Vasile Lascăr, Lizeanu și Intrarea Vagonului, pe unde circulă tramvaiul 16, pe o lungime de 1,8 km cale dublă.

Constructor este asocierea Bedamiro Holding Parcări Construct-Proiect Consult SRL – Rotary Construcții Mentenanță – Euro Construct Trading 98, iar valoarea contractului este de 65,7 milioane lei.

Potrivit datelor de pe panoul de șantier, lucrările au început pe 2 aprilie 2026 și trebuie terminate pe 2 aprilie 2027.

Pe 19 august, pe strada Paleologu, șina era scoasă și se lucra la înlocuirea rețelei de apă. Pe șantier erau mai mulți muncitori.

Pe strada Armand Călinescu, pe șantier nu era activitate.

Primăria Capitalei a anunțat că s-au găsit „posibile vestigii” și trebuie făcută descărcare arheologică pentru a vedea valoarea ruinelor și dacă trebuie conservate. Situația nu s-a schimbat între timp.

Pe strada Vasile Lascăr, de la strada Armand Călinescu până la Piața Gemeni se lucra la înlocuirea conductelor de apă, însă șantierul era pustiu. A fost scoasă doar șina veche.

Pe străzile Lizeanu și Intrarea vagonului, lucrările nu au început.

Circulația rutieră este închisă complet pe strada Paleologu și pe strada Vasile Lascăr din cauza șantierului.

Pe Ferdinand și Traian se lucrează la utilități

Un alt lot vizează reabilitarea liniilor de tramvai de pe bd. Ferdinand, între Șoseaua Mihai Bravu și strada Traian, strada Traian și bd. Pache Protopopescu. Pe aici circulau tramvaiele 14 și 55.

Valoarea contractului este de 105 milioane lei, iar constructor este asocierea Swietelsky Construct-Urban Profile Grele.

Se lucrează doar pe bd. Ferdinand și str. Traian.

Lucrările au început pe 20 martie 2026 și trebuie terminate pe 19 martie 2027.

Deocamdată, a fost scoasă șina de tramvai și Apa Nova, prin alt constructor lucrează la înlocuirea rețelei de apă și canal. Șantierul pentru țevile de apă a început pe 5 iunie 2026 și are termen de finalizare martie 2027. Până nu se schimbă rețeaua de apă și canal, constructorul nu poate lucra la șină.

Bulevardul este complet închis pe această porțiune pentru traficul auto.

Pe strada Traian, a fost scoasă vechea șină de tramvai și se lucrează la fundația pentru noua șină. Strada este complet închisă pentru traficul rutier. Lucrările au început pe 20 martie 2026 și trebuie terminate pe 19 martie 2027.

Pe bd. Pache, lucrările nu au început.

Și la Gara de Nord se lucrează la utilități

Lucrări sunt și în zona Gării de Nord. Se înlocuiesc șinele de tramvai pe bd Gheorghe Duca, str. Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și bd. Dinicu Golescu, pe unde circulă tramvaiele 44, 45, 46.

Lungimea traseului este de 1,8 km cale dublă.

Constructor este asocierea Construcții Erbașu-Tancrad, valoarea contractului fiind de 98,8 milioane lei.

Lucrările au început pe 6 iulie 2026 și au termen 12 luni, adică până în iulie 2027.

Pe 20 august, pe Calea Griviței era delimitată șina de tramvai cu garduri metalice, nu au început încă lucrările.

Pe bd. Gheorghe Duca era scoasă o bucată din linia veche. Pe șantier nu erau muncitori.

Pe bd. Dinicu Golescu era scoasă pe o porțiune șina de tramvai și se lucra la înlocuirea rețelelor de utilități.

Circulația auto a fost complet închisă de la strada Berzei până la Gara de Nord, iar de la Gara de Nord până la Gara Basarab se circulă doar pe sensul dinspre Basarab.

HotNews l-a contactat telefonic, de mai multe ori, pe Cristi Stancic, acționarul firmei Tancrad, dar nu a răspuns.

În zona Hala Laminor, lucrările sistate din cauza pasajului făcut de Sectorul 3

Lucrări de înlocuire a șinei de tramvai se desfășoară și pe bd. Basarabia, de la intersecția cu B-dul 1 Decembrie 1918 până la capăt terminal Republica, pe o lungime de 1,2 km cale dublă linie curentă. Pe acest tronson circula linia de tramvai 46.

Constructor este firma Mari-Vila, iar valoarea contractului este de 39,8 milioane lei.

Lucrările au început pe 21 august 2025 și aveau termen de finalizare pe 21 august 2026.

Pe o bună parte din bulevard au fost finalizate, mai puțin în zona Halei Laminor, și refugile.

Pe șantier nu erau muncitori, când am fost, pe 18 august. Contactat de HotNews, Marin Mândrilă, proprietarul grupului Marivila, a declarat că lucrările au fost sistate ca Primăria Sectorului 3 să facă pasajul subteran din zonă.

„Nu se lucrează, că nu mai avem ce să lucrăm. E făcut până aproape de Republica, unde a început de o săptămână Primăria Sectorului 3 să facă pasajul subteran. Și deci se va amâna cu un an de zile terminarea lucrării. Adică va sta făcută aproape integral. Noi mai avem bucățica de la Republica de făcut. Dar avem întrerupere un an de zile. Adică 1 an nu se va da drumul la tramvai acolo”, a explicat Mândrilă.

Chiar dacă acest tronson era gata, oricum tramvaiul nu putea circula deoarece se lucrează pe restul bulevardului Basarabia.

„De pe Pantelimon poate să bage tramvaiul pe Chișinău, să o luăm la stânga, pe bd. Basarabia. Dar asta presupune și PORR să facă bucățica de la Chișinău până la bd. 1 Decembrie. Și să ne ducem până spre Republica, cu tramvaie cu dublu cap. Și așa ar da drumul la ceva, n-ar ține doi ani de zile două bucăți făcute și nefolosite”, a explicat Mândrilă.

Chișinău și Expoziției, lucrările aproape gata

Pe bulevardul Chișinău, lucrările sunt aproape gata. Șantierul este mic, cu o lungime de circa 800m, cale dublă de tramvai. Constructor este Mari-Vila COM SRL, iar valoarea contractului este de 24,8 milioane lei. Lucrările au început pe 11 august 2025 și aveau termen de finalizare 11 august 2026.

Am fost pe șantier pe 18 august. Lucrările erau aproape gata, șina de tramvai a fost montată în întregime, a fost pus și gardul despărțitor, se lucra la refugii.

„Nu mai avem nimic de făcut. Trebuie să mai punem doar adăposturile pentru călători, 3 bucăți, când o să vină. Primăria are niște restanțe la plata facturilor, dar nu sunt așa mari, 8 milioane pe luna asta”, a declarat Marin Mândrilă, proprietarul grupului Mari Vila, contactat de HotNews.

Și pe bulevardul Expoziției lucrările sunt gata. Au vizat înlocuirea șinei de tramvai pe bulevardul Expoziției, Strada Aviator Popișteanu, Strada Puțul lui Crăciun, Strada Dornei și Strada Clăbucet, pe o lungime de 2 km cale dublă linie curentă. Constructorul desemnat: PORR Construct. Valoarea contractului: 63,9 milioane lei. La finalul lunii august, când am fost pe șantier, lucrările erau finalizate.

La fel și linia acces la depoul Titan pe strada Nicolae Teclu 400 m. Aici, valoarea contractului a fost de 12 milioane lei, iar constructor Urban Profile Grele.

Aceste linii nu pot fi folosite încă.

„Aceste tronsoane sunt, la rândul lor, dependente de alte tronsoane şi nu vor putea fi date în exploatare anul acesta. Mai precis, linia de pe Bd. Expoziției așteaptă finalizarea Bd. Ion Mihalache sau a Căii Griviței, în tandem cu închiderea șantierului magistralei M6 de metrou din zonă. În același timp, linia de pe Bd. Chișinău depinde de lucrările pe Bd. Basarabia și Bd. 1 decembrie 1918, ce fac parte dintr-un lot mult mai mare executat de Porr, şi vor trebui prioritizate pentru a permite o operare cu tramvaie la anul”, a explicat, într-o discuție cu HotNews, Alexandru Tufan, președintele Asociației Metrou Ușor, care monitorizează șantierele de modernizare a liniilor de tramvai din București.

În aceeași situație se află și liniile de pe Bd. Chișinău, Bd. Expoziției, Str. Puțul lui Crăciun și Str. Clăbucet.

Unele lucrări nici nu au început

Sunt zone în care lucrările nici nu au început. Este cazul liniei 27, unde lucrările vizează Bd. Timișoara, între Strada Valea Cascadelor și terminalul CET Vest.

Lungimea este de 1,4 km cale dublă, constructorul desemnat este PORR Construct, iar valoarea este de 39,4 milioane lei.

Nu se lucrează nici pe traseul liniilor 14 și 36, pe Bd. Gării Obor, Bd. Ferdinand I, între Gara Obor și Șoseaua Pantelimon, Șoseaua Pantelimon și Strada Baicului.

Tronsonul are 1,9 km cale dublă, constructorul desemnat este asocierea Construcții Erbașu-Tancrad, iar valoarea este de 112 milioane lei.

Lucrările nu au început nici pe Bd. Mărășești, între Bd. Dimitrie Cantemir și Strada 11 Iunie, pe unde circulă tramvaiele 23 și 27.

Tronsonul are 700 de metri cale dublă, constructor este asocierea CONSTRUCȚII ERBAȘU – TANCRAD, iar valoarea contractului este de 22,5 milioane lei.

De ce a deschis Primăria Capitalei atâtea șantiere în același timp?

În decembrie 2025, Primăria Capitalei a semnat contracte de finanțare nerambursabilă prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, în valoare de aproape 2 miliarde de lei, pentru modernizarea transportului public din București.

Municipalitate spune că în acest moment în București sunt deschise 63 de șantiere, dintre care 11 pentru modernizarea liniilor de tramvai în sectoarele 1,2,3,4 și 6.

Primăria invocă riscul pierderii banilor pentru decizia de a începe lucrări de o asemenea anvergură în același timp.

„Toate șantierele astea trebuiau să se desfășoare în ultimii 20 de ani. Motivul pentru care a reușit o administrație să le înceapă pe toate simultan este că s-au strâns 20 de ani de rețea de tramvai exploatată intensiv în București și recondiționată aproape deloc”, a explicat, în discuția cu HotNews, Tudor Măcicășan, expert în mobilitate.