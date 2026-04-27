În ziua anunțării moțiunii de cenzură, PSD lasă portița deschisă pe tema unei viitoare coaliții de guvernare cu AUR: „Orice drum începe cu primul pas”

PSD și AUR au anunțat luni că vor depune împreună o moțiune de cenzură prin care să demită Guvernul Bolojan. În timp ce unele voci din PSD exclud o viitoare guvernare cu AUR, altele nu o exclud.

Fostul ministru PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat că nu se pune problema ca social-democraţii să facă un guvern cu AUR şi este vorba doar de o colaborare în privinţa moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Barbu a precizat că va vota această moţiune de cenzură, scrie News.ro.

Florin Barbu a fost întrebat, după anunţul că PSD şi AUR vor depune o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan, în legătură cu faptul că în urmă cu câteva luni a respins un scenariu în care PSD să stea la aceeaşi masă cu AUR şi ce s-a schimbat între timp.

”E vorba de o moţiune. Noi nu vorbim că facem guvern cu AUR. Este vorba de o moţiune de cenzură. Iar dacă această decizie se ia în Partidul Social-Democrat şi se merge pe o chestie comună pe această moţiune, nu am nicio problemă, voi vota această moţiune”, a afirmat Florin Barbu.

În schimb, fostul vicepremier Marian Neacșu a evitat să excludă această variantă. Întrebat dacă moțiunea de cenzură este un pas către o guvernare PSD-AUR, Neacșu a răspuns că „orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”. Neacșu tocmai făcuse anunțul privind depunerea unei moțiuni de cenzură alături de prim-vicepreședintele AUR, Petrișot Peiu.