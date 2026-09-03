În ziua în care s-a schimbat oficial șeful la PRO TV, televiziunea anunță câteva schimbări și două mari noutăți în programul său pentru această toamnă

Lansarea noii grile de toamnă a PRO TV a marcat și schimbarea simbolică a ștafetei la vârful postului tv, scrie PaginadeMedia.

În cadrul prezentării de joi, Aleksandras Cesnavicius, fostul CEO al Pro TV până la finele lunii a predat ștafeta către noul CEO, Christian Anting. Este cea de-a treia plecare din PRO TV din ultimele săptămâni.

Dar evenimentul cel mai important al zilei a fost prezentarea grilei de toamnă a PRO TV. Una care vine cu câteva schimbări în cele mai importante emisiuni ale postului, dar și cu câteva noutăți.

Vocea României începe vineri cu o noutate

Din 4 septembrie, în sezonul 14 Vocea României, la PRO TV și pe VOYO, Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu vor avea la dispoziție, pe lângă deja cunoscutele butoane Mute și Block, un nou avantaj care poate răsturna deciziile luate în audițiile pe nevăzute: Butonul a doua șansă, anunță televiziunea într-un comunicat de presă.

Masterchef, de luni, la 20.30. O premieră

Din 7 septembrie, de la ora 20:30, MasterChef România revine cu un nou sezon. Încă din primul episod, 120 de concurenți vor găti simultan, pentru prima oară într-un show de televiziune.

Provocări spectaculoase, dueluri unu la unu, povești autentice, noi locații în care pasionații de bucătărie își vor pune la încercare talentul, gustul și creativitatea, dar și răsturnări de situație neașteptate – sunt doar câteva dintre ingredientele noului sezon, în care Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, alături de Gina Pistol, îi așteaptă pe telespectatori în această toamnă.

Las Fierbinți se întoarce joia viitoare

Din 10 septembrie, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO, Celentano, Bobiță, Giani, Dorel, Gianina, Robi, primarul Vasile și celelalte personaje care au devenit parte din cultura românească revin cu noi situații.

Două noutăți la PRO TV

Din 14 septembrie, la 20:30, PRO TV lansează „Fără Urmă”, noul serial family drama în care secretele, poveștile de iubire complicate și răzbunarea se transformă într-un joc periculos, cu mize mari. Alături de Alex Calangiu, din distribuție fac parte Aylin Cadîr, Adela Popescu, Mihai Constantin, Daniela Nane, Șerban Gomoi, Tiberius Zavelea, Sergiu Costache, Paul Ipate și Lucian Ghimiși.

Tot din 14 septembrie, de luni până joi, la PRO TV și pe VOYO, începe un nou capitol al serilor de toamnă: Burlacii: Foc în Paradis. 13 concurenți intră într-un paradis în care relațiile se pot schimba de la o zi la alta.

Prezentat de Adelina Pestrițu, show-ul promite o combinație de romantism, tensiune și povești care vor continua să fie discutate și după încheierea fiecărui episod. Reality show-ul Burlacii: Foc în Paradis va putea fi urmărit patru zile pe săptămână, de luni până joi, atât la PRO TV, cât și pe VOYO. Primul episod este disponibil din 14 septembrie, la ora 23:00.