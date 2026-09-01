„Inacceptabilă”. Nervozitate la Moscova, după ce SUA au dislocat puternicul sistem de rachete Typhon în coasta Rusiei

Rusia a condamnat marți viitoarele exerciții militare comune făcute de Japonia, Australia și Statele Unite și a declarat că s-a plâns oficial la Tokyo cu privire la desfășurarea de lansatoare americane de rachete Typhon în acest sens, mișcare considerată o amenințare la adresa securității naționale, scrie Reuters.

Manevrele „Orient Shield” urmează să se desfășoare în Japonia între 8 și 24 septembrie și, potrivit agenției japoneze Kyodo News, vor implica 3.700 de soldați din cele trei țări, ceea ce face ca exercițiul să fie cel mai mare de acest fel de până acum.

Pentru prima dată, exercițiile vor implica și sistemele americane de rachete Typhon cu rază medie de acțiune, care pot lansa rachete de croazieră SM-6 și Tomahawk.

Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat reporterilor, la o conferință de presă de la Vladivostok, că Rusia dorește ca Japonia să revină la o politică pacifistă și este îngrijorată că exercițiile vor avea loc în regiuni japoneze apropiate de granițele Rusiei, în Extremul Orient.

Rusia a depus luni un protest la ambasada Japoniei la Moscova, a adăugat Zaharova.

„Partea japoneză a fost informată cu fermitate că activitatea militară provocatoare în apropierea granițelor estice îndepărtate ale țării noastre este categoric inacceptabilă”, a declarat Zaharova.

„De asemenea, s-a atras atenția asupra informațiilor conform cărora, în cadrul acestor exerciții, se intenționează desfășurarea sistemelor terestre americane Typhon. Ambasadei i s-a comunicat clar că desfășurarea unor astfel de arme pe teritoriul japonez, inclusiv sub pretextul unor exerciții militare, este absolut inacceptabilă, deoarece reprezintă o amenințare la adresa securității Rusiei. A fost emis un avertisment cu privire la contramăsurile luate de Moscova, menite să asigure un nivel adecvat de securitate națională”, a mai precizat purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

Tensiuni tot mai mari între Japonia și Rusia

Armata americană a trimis puternicul său sistem de rachete Typhon cu rază medie de acțiune în prefectura Kagoshima pentru exerciții comune cu Forțele de Autoapărare Japoneze în iunie, a relatat la acea vreme Japan Times.

Publicația niponă a precizat că rachetele urmau apoi să participe la exercițiile comune din această lună, înainte de a fi mutate la o bază militară americană din Japonia, începând cu mijlocul lunii octombrie.

Cu o zi în urmă, Phenianul a condamnat exerciţiile militare pe mare pe care Statele Unite au anunţat că le vor desfăşura în comun cu Japonia şi Coreea de Sud în perioada 7-11 septembrie, apreciind că reprezintă o „ameninţare” pentru Coreea de Nord, potrivit agenţiei de presă de stat KCNA.

Tensiunile dintre Rusia și Japonia au crescut în ultimele săptămâni, după ce președintele rus Vladimir Putin a vizitat, pentru prima oară, o insula disputată, controlată de Rusia, în nord-estul Japoniei.

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a numit călătoria „absolut inacceptabilă”, iar Moscova l-a convocat apoi pe ambasadorul japonez pentru a se plânge de ceea ce a numit remarci anti-ruse ale lui Takaichi și ale ministrului nipon de externe.