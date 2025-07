Înaintea votului de joi, Viktor Orban o amenință pe Ursula von der Leyen cu „o zi turbulentă” și îi transmite un mesaj tranșant / Ce imagine a postat

Liderul naționalist al Ungariei o critică pe șefa Comisiei Europene, vorbind despre „competență, rezultate și viitorul Europei”.

Premierul ungar Viktor Orban se bucură de problemele politice ale președintei Executivului comunitar, Ursula von der Leyen, înaintea votului de încredere crucial din Parlamentul European, programat joi, scrie Politico.

„E timpul să pleci”, a afirmat Orban miercuri, într-o postare însoțită de o imagine care o arată pe von der Leyen ieșind dintr-un cadru roșu, simbolizând plecarea acesteia de pe scena politică.

Postarea lui Viktor Orban a venit în contextul în care Parlamentul se pregătește să decidă joi, prin vot, dacă von der Leyen ar trebui să rămână la conducerea Executivului comunitar, într-o moțiune de cenzură care reflectă tensiunile crescânde din jurul conducerii acesteia.

Moțiunea depusă vine pe fondul frustrării față de mesajele nedivulgate, pe care Ursula von der Leyen le-a schimbat cu directorul executiv al producătorului de vaccinuri Pfizer în timpul pandemiei de COVID-19.

Vorbind la Strasbourg la începutul săptămânii, ea a respins acuzațiile, avertizând asupra unei „amenințări alarmante din partea partidelor extremiste care încearcă să polarizeze societățile prin dezinformare”.

Într-o a doua postare de miercuri, Orban a prezentat votul ca un moment decisiv pentru Europa.

„Mâine (joi, n.r.) va fi o zi turbulentă în Parlamentul European”, a scris el. „Votul a fost programat din cauza scandalurilor de corupție care se acumulează în jurul președintei (Comisiei Europene, n.r.), dar știm cu toții că corupția este doar vârful icebergului. Este vorba despre competență, rezultate și viitorul Europei”, a adăugat premierul naționalist al Ungariei.

