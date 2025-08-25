Înalt oficial ucrainean anunță câte pachete de ajutor militar a trimis România către Ucraina

Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmîhal, a anunțat luni, după o întâlnire la Kiev cu omologul său român, Ionuț Moșteanu, că Bucureştiul va transfera în curând Ucrainei un nou pachet de ajutor militar – cel de-al 23-lea trimis până acum.

„Sunt sincer recunoscător pentru sprijinul neclintit al României în domenii cheie. Țara a oferit deja Ucrainei 22 de pachete de asistență militară, iar în curând războinicii noștri îl vor primi pe cel de-al 23-lea”, a transmis Șmîhal, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Totodată, ministrul ucrainean a transmis că România și Ucraina vor colabora în materie de apărare antiaeriană.

„România continuă instruirea piloţilor ucraineni pe F-16 şi aduce alte contribuţii semnificative la formarea scutului nostru antiaerian. Am fost de acord să consolidăm coordonarea între forțele noastre aeriene de apărare”, a menţionat Smîhal.

De asemenea, Denis Smîhal a sugerat că Ucraina şi România ar putea colabora în domeniul fabricării de drone. Miniştrii au mai discutat despre posibilitatea utilizării mecanismului european SAFE pentru lansarea unor proiecte comune de schimb de tehnologii şi pentru „lansarea producţiei ucrainene în România”, a scris Şmîhal.

„Ne-am concentrat pe dezvoltarea cooperării industriale. Prioritatea este producţia de drone de interceptare, drone FPV, drone cu rază lungă de acţiune”, a transmis Şmîhal.

Pe lângă programul SAFE al Uniunii Europene, ministrul ucrainean al apărării a menționat și „posibila implicare a României în inițiativa PURL”.

Prin intermediul inițiativei NATO Lista de Necesități Prioritare a Ucrainei (PURL), membrii NATO pot coopera pentru a achiziționa arme de fabricație americană pentru Ucraina. Olanda a contribuit cu 500 de milioane de dolari, Danemarca, Norvegia și Suedia s-au angajat în mod colectiv să contribuie cu 500 de milioane de dolari, iar Germania va finanța un pachet de echipamente tot de 500 de milioane de dolari.

În luna iulie, Ionuț Moșteanu anunța că vor fi discuții la nivel înalt pentru a se decide dacă vor fi făcute publice informațiile legate de sprijinul pe care România îl oferă Ucrainei.