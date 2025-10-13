Înalta Curte de Casație și Justiție, clarificări după achitările din dosarele Bănicioiu și Ferma Băneasa

Sediul provizoriu al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din București, 15 martie 2024. Inquam Photos / George Călin

„Indiferent de presiunea și emoția publică creată de formularea acuzației, instanțele judecătorești nu pot să acționează decât în limitele legii”, transmite Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) după ce achitarea fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu.

ÎCCJ a adus, luni seară, clarificări privind soluționarea a ceea ce a numit „două cauze de interes public major”: dosarul referitor la fostul ministru al Sănătății și dosarul „Ferma Băneasă”.

Având în vedere dezbaterile generate în spațiul public de cauzele în care sunt implicate persoane cu notorietate, purtătorul de cuvânt al instanței supreme a reafirmat principiile și valorile care guvernează actul de justiție într-un stat de drept, a transmis ÎCCJ pe site-ul său.

Astfel, potrivit ÎCCJ:

Nu este suficientă doar formularea unei acuzații penale, ci este necesară probarea acesteia în condițiile unei justiții înfăptuite în condițiile unui stat de drept. Nimeni nu poate să fie condamnat dacă nu sunt probe concludente care să confirme vinovăția. Trimiterea în judecată fără probe suficiente afectează încrederea în justiție, fie încrederea în parchete fie în instanțele judecătorești, mai cu seamă în cazurile care suscită interes mediatic. Este important ca urmărirea penală să fie făcută cu diligență, în condiții de deplină legalitate cu respectarea tuturor normelor procesuale și de maniera a asigura standardele statului de drept. Indiferent de presiunea și emoția publică creată de formularea acuzației, instanțele judecătorești nu pot să acționează decât în limitele legii, ca o garanție a statutului de drept. Tocmai aceste elemente diferențiază sistemele judiciare din societățile democratice consolidate, și anume garanția procesului echitabil. Pentru că în cazul multor cetățeni ce fac obiectul acuzațiilor penale comunicate și promovate public, s-a creat deja percepția publică a vinovăției, iar ulterior situația juridică obiectivă nu a confirmat o soluție de condamnare, ori a infirmat o asemenea soluție, se impune diligență din partea organelor judiciare și ale mass-media pentru a întări garanția prezumției de nevinovăție, menționându-se că adevărul juridic îl stabilește numai instanța de judecată și numai în limita legii. În România se aplică standardele statului de drept, justiția înfăptuindu-se în baza legii și nu ca justiție populară. Judecătorii instanțelor naționale sunt garanții statului de drept privind asigurarea procesului echitabil cu respectarea legii, a deciziilor Curții Constituționale, a jurisprudenței europene și a deciziilor obligatorii în unificarea practicii judiciare.

Precizările ÎCCJ vin la câteva ore după ce Curtea a dispus achitarea fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA în 2021, fiind acuzat că a primit de la doi oameni de afaceri peste 3,90 de milioane de lei (aproximativ 800.000 de euro) pentru a-și folosi influența pentru numirea unor manageri de spital și pentru a aloca bani spitalelor cu care aceștia aveau contracte.

În ianuarie 2025, ICCJ a anulat definitiv condamnarea de 7 ani închisoare primită în anul 2017 de Gabriel Puiu Popoviciu și a dispus achitarea omului de afaceri pentru fapte de corupție în legătură cu asocierea firmei sale, SC Băneasa Investments SA, cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Capitală pentru un teren de 224 de hectare.