Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv. Fostul ministru al Sănătății era acuzat că a primit o mită de 800.000 de euro

Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus achitarea fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA în 2021, fiind acuzat că a primit de la doi oameni de afaceri peste 3,90 de milioane de lei (aproximativ 800.000 de euro) pentru a-și folosi influența pentru numirea unor manageri de spital și pentru a aloca bani spitalelor cu care aceștia aveau contracte.

Achitarea a fost pronunțată in temeiul art. 1 lit. b teza I din Codul de procedura penala – „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

Achitarea a fost luată de un complet de cinci judecători de la Curtea Supremă printr-o decizie majoritară.

Fost ministru al Tineretului și Sportului și al Sănătății în guvernele Ponta, Nicolae Bănicioiu a primit achitare și în primă instanță în octombrie 2024.

Cum argumentează magistrații

Într-un comunicat de presă emis de Înalta Curte după pronunțarea deciziei, judecătorii transmit că „pe parcursul dosarului ambele complete de judecată au constatat că nu sunt întrunite condițiile pentru atragerea răspunderii penale, nici unul dintre judecători neoptând pentru soluție de condamnare.”

În acest dosar, Bănicioiu a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2021 pentru trafic de influență și luare de mită, iar o altă persoană a fost trimisă în judecată pentru complicitate la trafic de influență și complicitate la luare de mită.

„Nimeni nu poate să fie condamnat dacă nu sunt probe concludente care să confirme vinovăția. Trimiterea în judecată fără probe suficiente afectează încrederea în justiție, fie încrederea în parchete fie în instanțele judecătorești, mai cu seamă în cazurile care suscită interes mediatic”, transmite ÎCCJ în comunicatul de presă.

„Indiferent de presiunea și emoția publică creată de formularea acuzației, instanțele judecătorești nu pot să acționează decât în limitele legii ca o garanție a statutului de drept”, mai transmite Curtea Supremă.

Precizările Curții Supreme:

Acuzații aduse de DNA

Potrivit DNA, în perioada 21 decembrie 2012 – 7 aprilie 2015, când era ministru al Tineretului şi Sporturilor, Nicolae Bănicioiu ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri (martori în cauză) şi ulterior ar fi primit în numerar de la unul dintre cei doi suma totală de 1.292.122 lei, reprezentând dividende aferente anului 2013 distribuite de două societăţi comerciale care comercializau bunuri către spitale publice/institute.

În schimb, spun anchetatorii, Bănicioiu ar fi promis că îşi va exercita influenţa asupra ministrului Sănătăţii de la acea vreme (n.r. Eugen Nicolăescu), astfel încât să-l determine pe acesta să menţină sau să nu revoce din funcţie manageri de la cinci spitale publice/institute din Capitală şi judeţul Ilfov aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu care firmele controlate de oamenii de afaceri derulau relaţii comerciale profitabile, sau numirea pe funcţia de manager a acelor spitale publice/institute a unor persoane apropiate oamenilor de afaceri.

Procurorii arată că Bănicioiu ar fi fost ajutat la comiterea infracţiunii de trafic de influenţă de Cătălina Alexandra Furtună, prin dobândirea de către aceasta a calităţii de asociat în cele două societăţi comerciale, în condiţiile în care titularul în fapt al părţilor sociale era Nicolae Bănicioiu, dar şi prin semnarea de către aceasta a unui număr de două dispoziţii de plată prin casierie care atestau în mod nereal că inculpata ar fi primit suma de 1.292.122 lei, deşi suma de bani s-a primit în numerar de Bănicioiu de la unul dintre cei doi martori şi prin asigurarea legăturii fostului ministru cu firmele în care avea interese financiare.

Totodată, precizează anchetatorii, în perioada în care ocupa funcţia de ministru al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu ar fi primit indirect, la data de 17 aprilie 2015, fără să i se cuvină, prin intermediul Cătălinei Furtună, de la cele două firme, suma totală de 1.805.942 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2014.