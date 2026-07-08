Înarmarea Serbiei îngrijorează o țară vecină: „Sper să nu-și cumpere un portavion pe roți”

Preşedintele croat Zoran Milanovic a invocat miercuri, la summitul NATO de la Ankara, preocupări privind dezvoltarea militară a Serbiei, inclusiv achiziţia de către aceasta de arme cu rază lungă de acţiune, avertizând că Croaţia va trebui să ia în considerare un răspuns, relatează agenţia croată de ştiri Hina, preluată de Agerpres.

„Serbia se comportă într-un mod mai degrabă neobişnuit. Sper ca în şase luni să nu-şi cumpere un portavion pe roţi, pentru că nu au ieşire la mare”, a declarat sarcastic Milanovic după summit.

El a spus că politica de achiziţii militare a Serbiei a ridicat întrebări privind evaluarea ameninţărilor de securitate de către această ţară şi despre posibila intenţie de utilizare a armelor pe care le dobândeşte.

„Există o abordare foarte neobişnuită faţă de armament, iar întrebarea trebuie pusă: care este scopul acestor achiziţii, de ce le cumpăraţi, de la ce evaluare de ameninţare plecaţi şi cum intenţionaţi să folosiţi aceste capabilităţi?”, a afirmat Milanovic.

El susţine că rachetele hipersonice reprezintă numai o parte din achiziţiile militare ale Serbiei şi că Croaţia, ca stat, va trebui să găsească un mod de a răspunde, inclusiv cumpărând capabilităţi comparabile.

„Este ceva despre care NATO trebuie să ştie şi este de datoria mea să ridic problema aici”, a spus preşedintele croat.

Trump, „un negustor de arme foarte hotărât”

Comentând despre atmosfera de la summitul NATO, Milanovic l-a deschis pe Donald Trump drept cel mai direct participant, afirmând că a venit la o reuniune „ca un negustor de arme foarte hotărât”, concentrat pe reprezentarea intereselor SUA.

El a spus că Trump a vorbit cu respect despre preşedintele rus Vladimir Putin şi despre cel chinez Xi Jinping, care la rândul lor au vorbit cu respect despre liderul american.

„Poziţia Croaţiei, în ceea ce mă priveşte, este clară: trebuie să rămânem loiali şi corecţi faţă de aliaţii noştri din NATO. Nu facem nimic pe la spatele nimănui şi nu am făcut niciodată. Dar de asemenea urmărim cu atenţie evoluţiile şi ne protejăm propriile interese”, a precizat şeful statului croat.

El a reiterat că Croaţia nu se va alătura „Coaliţiei de Voinţă” şi a menţionat că nimeni nu i-a cerut Zagrebului să participe la iniţiativă.

Milanovic a spus că poziţia actuală a Croaţiei este „benefică”, argumentând că, la fel ca în afacerile imobiliare, locaţia este totul în politica internaţională, şi că ţara sa este într-o poziţie mult mai bună decât Estonia sau Lituania.

„Responsabilitatea mea ca lider al ţării şi preşedinte este să asigur beneficiul cel mai mare posibil din această poziţie pentru poporul nostru şi nu să urmez orbeşte trenduri sau să repet, ca un papagal, un set de fraze care i-ar face plăcere Ursulei von der Leyen. Asta nu se va întâmpla”, a dat el asigurări, potrivit Hina.