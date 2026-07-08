Țara care a anunțat că nu va participa la sprijinul de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina

Republica Cehă nu va participa la pachetul de sprijin în valoare de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina convenit de statele NATO la summitul de la Ankara, a anunţat miercuri premierul ceh Andrej Babis, potrivit Reuters.

Statele membre NATO au promis la acest summit o asistenţă militară în valoare de 70 de miliarde de euro (80 de miliarde de dolari) pentru Ucraina pentru 2026 şi „cel puţin niveluri echivalente” de sprijin pentru anul viitor, potrivit declaraţiei comune difuzate la finalul reuniunii de la Ankara.

„Ucraina contribuie la securitatea transatlantică şi aliaţii sunt uniţi în sprijinul lor neclintit pentru Ucraina în apărarea libertăţii, suveranităţii şi integrităţii sale teritoriale”, se menţionează în document.

Ajutorul urmează să fie furnizat în principal de membrii europeni ai NATO şi Canada, în contextul în care Washingtonul şi-a redus substanţial sprijinul financiar pentru Kiev de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Pe de altă parte, premierul Cehiei a anunţat că ţara sa nu va atinge în acest an obiectivul de alocare a 2% din PIB pentru apărare.

Babis a precizat totuşi că acesta este un obiectiv al guvernului de la Praga pentru bugetul naţional pentru anul 2027.