Încă o femeie a fost ucisă în România. Un bărbat și-a omorât partenera de 45 de ani în județul Constanța

O femeie de 45 de ani a fost ucisă marţi, 19 august, de partenerul ei de viață, în vârstă de 51 de ani, în locuinţa lor din comuna Topraisar, judeţul Constanţa, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Județean (IPJ) Constanţa, potrivit News.ro.

„Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, la data de 19 august, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 51 de ani, şi-ar fi omorât concubina, de 45 de ani, pe care ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înţepător. Fapta ar fi fost săvârşită în locuinţa acestora, din comuna Topraisar”, a transmis sursa citată.

IPJ Constanţa a precizat că la Postul de Poliţie Topraisar nu existau sesizări cu privire la o eventuală stare de conflict între cei doi şi nici solicitări privind emiterea unui ordin de protecţie provizoriu.

Zeci de cazuri de femicid în România de la începutul anului

De la începutul anului, în România cel puțin 33 de femei au fost ucise, fie de partenerii lor de la acea vreme, fie de foști parteneri.

În 18 iunie, peste 1.000 de persoane au participat la un protest în fața Guvernului pentru a cere autorităților măsuri ferme pentru a preveni violența de gen, în urma crimei din comuna Lipănești, Prahova, unde o tânără de 22 de ani a fost ucisă de fostul partener, pe stradă, în fața copiilor.

Anterior, în 3 iunie, câteva mii de persoane s-au adunat în Piața Victoriei pentru a manifesta față de violența împotriva femeilor, după crima din Cosmopolis, și pentru a cere Guvernului măsuri suplimentare pentru protejarea femeilor. „Ne-am săturat de vorbe goale”, „Peste tot poliție, nicăieri justiție”, „Indiferența hrănește violența” și „Sute de femei sunt moarte, asta nu este dreptate” – au fost unele dintre mesajele strigate de manifestanți în fața Guvernului. Apelul la protest a venit după cazul Teodorei, tânăra de 23 ani împușcată mortal în complexul Cosmopolis din Ilfov.

Despre acest fenomen s-a pronunţat şi preşedintele Nicusor Dan, care crede că femicidul este „o problemă gravă” în România şi că statul român „nu dă o impresie de forţă, de fermitate”.