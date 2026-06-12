Încă o importantă capitală europeană interzice trotinetele electrice închiriate

Utilizarea trotinetelor electrice închiriate va fi interzisă la Bruxelles începând cu anul viitor, în principal din motive de siguranță, alăturându-se astfel altor mari capitale europene care au adoptat o măsură similară, conform AFP.

„Prea multe accidente, prea multe perturbări, prea multe abuzuri. Bruxelles-ul întoarce pagina trotinetelor electrice închiriate”, a postat joi pe conturile sale de socializare șeful Guvernului regional, Boris Dilliers, conform Agerpres.

Regiunea Bruxelles subliniază că decizii similare au fost luate la Paris, Madrid și Praga în ultimii ani.

În capitala Belgiei, licențele acordate operatorilor actuali care oferă spre închiriere trotinete electrice, Bolt și Dott, expiră la sfârșitul anului 2026, a indicat Guvernul regional.

Va fi menținut însă serviciul de închiriere de biciclete. Bolt și Dott au denunțat interdicția trotinetelor electrice închiriate din 2027.

De asemenea, sindicatul ACV-CSC a criticat decizia „brutală” a regiunii Bruxelles, despre care a spus că „pune în pericol 60 de locuri de muncă la operatorul Dott”. „Majoritatea lucrătorilor afectați sunt slab calificați, ceea ce face ca reintegrarea lor să fie deosebit de dificilă”, a adăugat sindicatul.

Guvernul regional din Bruxelles justifică interdicția invocând o creștere „îngrijorătoare” a accidentelor.

În 2025, 666 de persoane au fost rănite la Bruxelles din cauza accidentelor care au implicat trotinete electrice, o creștere de 26% față de anul precedent, potrivit regiunii.

Guvernul regional critică, de asemenea, „trotinetele electrice parcate prost, care obstrucționează în mod regulat ceilalți participanți la trafic”. Și denunță și utilizarea trotinetelor electrice închiriate în scopuri criminale, în special de către traficanții de droguri.

În 2023, Parisul a devenit prima capitală europeană care a interzis complet aceste vehicule închiriate, în urma unui vot organizat de primărie.