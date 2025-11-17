Încă o rundă de discuții în coaliție pe tema concedierilor din administrație / Cum vor fi făcute reducerile

Liderii coaliției se întâlnesc luni de la ora 18:00 pentru a discuta la Palatul Victoria, din nou, despre reforma din administrația publică, după ce în ședința de săptămâna trecută s-a ajuns la un acord de principiu.

Reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR și ai Minorităților Naționale merg astăzi la Guvern ca să discute despre concedierile din administrație, una dintre problemele care au provocat tensiuni în coaliție timp de mai bine de trei luni.

Săptămâna trecută, cele patru formațiuni au ajuns la un acord parțial pe problema reducerilor de personal din administrația publică. Toate partidele sunt de acord cu reducerea a 10% din posturile ocupate atât din administrația locală, cât și din cea centrală.

În administrația locală vor fi reduse până la 30% din totalul posturilor, dar nu mai mult din 20% din posturile ocupate în fiecare primărie sau Consiliu Județean. Per ansamblu, asta ar reprezenta o reducere de 10% dintre posturile ocupate din administrație.

Premierul Bolojan a declarat luni la întâlnirea primarilor din marile municipii că va exista o perioadă de tranziție, până în 2027, până când primăriile care au mai mulți angajați decât cei prevăzuți în grilă vor putea face și concedieri, și reduceri de salarii.

„Vor fi două situaţii: unităţi administrative care, după noua grilă, au un personal sub noul standard, unde nu există niciun efect şi unităţi administrative care sunt peste noua grilă, cu numărul de personal, unde vor fi nişte efecte”, a declarat Bolojan.

După această perioadă de tranziție, din 2027, primăriile și Consiliile Județene vor trebui să dea oameni afară.

„Această ipoteză este cea de bază care se va aplica, va fi singura care va rămâne valabilă de la 1 ianuarie 2027, conform proiectului de lege, dar, până atunci, aveţi a doua ipoteză de lucru, cea de reducere a anvelopei salariale, calculată în aşa fel încât fondul de salarii nou să reprezinte o valoare redusă cu 10% faţă de fondul de salarii pe care l-aţi avea, în cazul în care, să spunem, îl depăşiţi”, a spus premierul.

Practic, până în 2027, primăriile și Consiliile Județene care sunt supradimensionate vor trebui fie să dea oameni afară, fie să reducă din salarii, cu condiția ca reducerea cheltuielilor să aducă la buget la fel de mulți bani ca reducerile de personal.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus de mai multe ori că reforma din administrație va avea un impact de aproximativ 4,5 miliarde de lei, din care 1,7 miliarde provin din administraţia locală.

Pe plan central, coaliția discută despre o reducere de 10% din a salariilor.

Negocieri pentru al treilea pachet de măsuri fiscale

Tot Bolojan a spus că săptămâna viitoare Guvernul va începe procedurile de adoptare a celui de-al treilea pachet de măsuri fiscale menite să aducă mai mulți bani la buget.

Din el, va face parte și reforma din administrația publică, care ar fi trebuit să fie adoptată în al doilea pachet de măsuri, însă a fost eliminată pentru că liderii coaliției nu reușeau să se înțeleagă.

„De săptămâna viitoare, începem să punem în procedură de adoptare, prin angajarea răspunderii Guvernului, pachetul pe administraţia locală şi centrală, înseamnă că mai luăm încă un set de măsuri, în aşa fel încât, anul viitor, să scădem cu cel puţin două puncte procentuale acest deficit, să ne însănătoşim, practic, balanţa comercială, ca şi efect secundar, să ne luăm banii europeni ca să ne putem finanţa investiţiile”, a anunțat luni Ilie Bolojan.

Pe de altă parte, PSD condiționează adoptarea celui de al treilea pachet de măsuri fiscale. Ei cer ca în noul pachet să fie incluse și măsurile propuse de social-democrați pentru relansarea economiei. Așadar, coaliția a decis formarea unui alt grup de lucru care să analizeze aceste propuneri.

„Sunt facilități pe care statul poate să le ofere pe termen lung, măsuri care se autofinanțează sau sunt din fonduri europene și din alte surse”, spunea Grindeanu despre pachetul de relansare al economiei la începutul lunii septembrie.

Pe de o parte, ministrul Finanțelor spune că măsurile nu sunt fezabile pentru că au un impact bugetar mult prea mare. Pe de altă parte, social-democrații susțin că măsurile propuse de ei nu necesită nicio cheltuială.