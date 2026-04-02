Încă o victimă a criminalului în serie Ted Bundy a fost confirmată după 52 de ani, prin testare ADN

Oficialii din Utah au anunțat miercuri că închid un caz vechi de cinci decenii, după ce au găsit „dovezi concludente” că ucigașul în serie american Ted Bundy a ucis o adolescentă de 17 ani din acest stat din vestul Statelor Unite, relatează Reuters.

Biroul Șerifului din Comitatul Utah a explicat că Laura Ann Aime a dispărut în noaptea de 31 octombrie 1974, după ce a părăsit singură o petrecere pentru a face cumpărături la un magazin din apropiere.

Trupul ei a fost găsit de doi studenți în data de 23 noiembrie, de Ziua Recunoștinței, aruncat într-un canion aflat la câțiva metri de o autostradă.

Biroul șerifului a declarat într-un comunicat că „similaritățile dintre probele din dosar au indicat că modul de abuz și cauza probabilă a morții erau comparabile cu modul de operare al lui Theodore ‘Ted’ Bundy”.

„Biroul Șerifului din Comitatul Utah are dovezi concludente că Theodore ‘Ted’ Bundy a ucis-o pe Laura Ann Aime în 1974”, se arată în comunicat.

Bundy, care s-a lăudat cândva că a ucis cel puțin 100 de femei, a fost executat în statul Florida în 1989 pentru uciderea lui Kimberly Leach, o fată de 12 ani. El fusese arestat în 1978.

Ted Bundy mărturisise crima, dar ea n-a putut fi probată până acum

Biroul șerifului din Comitatul Utah a precizat că Bundy își recunoscuse vinovăția în dispariția și moartea Laurei Ann Aime și a altor victime înainte de execuția sa. Însă el nu a oferit detalii despre crime, motiv pentru care unele cazuri au fost clasificate în continuare ca nesoluționate.

Autoritățile statale au refuzat la acea vreme să accepte mărturisirea verbală a lui Bundy privind moartea Laurei Ann Aime deoarece cazul nu ar fi dus la o condamnare, din cauza lipsei „probelor din dosar și a mijloacelor de investigație disponibile la acel moment”.

Însă o examinare recentă și transmiterea probelor către Biroul de Servicii Criminalistice din Utah au indicat că ADN-ul extras de pe trupul Laurei Ann Aime aparținea ucigașului în serie.

Se crede că Bundy și-a comis crimele între 1974 și 1978. El a recunoscut că a ucis 36 de tinere și a fost, de asemenea, legat de crime comise în statele Washington, Oregon, Utah și Colorado.