Încă un apartament ars: de ce nu este bine să încărcăm trotineta electrică la prizele normale din casă. Sfaturile unui inginer

Recent, un apartament a luat foc în București, de la o trotinetă electrică pusă la priză. Nu e un caz izolat. De câteva ori pe an apar în România informații similare. Un inginer, director de departament la Facultatea de Electronică din București, a explicat într-un dialog cu HotNews care sunt riscurile și ce soluție există.

Sunt aproape zece ani de când se vând în România multe modele de trotinete electrice, iar cele mai ieftine costă sub 1.200 de lei, în timp ce unele sofisticate și rapide ajung să coste și mai mult de 20.000 de lei. Cele mai mari vânzări sunt la trotinetele electrice cu prețuri între 2.000 și 2.500 de lei.

Pericolul este în baterie

Problema este că există riscuri dacă le încarci în prizele obișnuite de la apartament, iar o dovadă este și ce s-a întâmplat luni, când într-un apartament din București o trotinetă aflată la încărcat s-a încins puternic și s-a produs o explozie al cărei suflu a dus la spargerea unor geamuri.

Chestiunea încărcării în siguranță devine și mai importantă, fiindcă se vând tot mai multe biciclete electrice care sunt încărcate la interior, iar cele mai ieftine modele costă sub 6.000 de lei.

Bateria este marele pericol și vorbim despre un proces electrochimic complicat, spune conf. dr. ing. Marian Vlădescu, director Departament Tehnologie Electronică și Fiabilitate la Facultatea de Electronică din cadrul Politehnicii București.

„Accidentele de acest fel se produc de cele mai multe ori atunci când se încarcă bateria. Există două regimuri de încărcare: unul lent, care asigură o durată mare de viață a bateriei, și unul accelerat care permite deplasarea vehiculului în termen scurt, dar scurtează durata de viață a bateriei și vine cu riscurile de supraîncălzire la încărcare”.

De cele mai multe ori, anumite celule ajung în scurtcircuit și provoacă o încălzire excesivă a structurii, care poate ajunge până la incendiu, a explicat inginerul.

„Regula de aur” pentru a fi în siguranță

Care este pericolul dacă încărcăm trotineta electrică la o priză obișnuită din casă, unde ne încărcăm de obicei telefonul sau laptopul? Ce putem face să avem mai multă siguranță?

„Sunt două categorii de instalații electrice: cele din blocurile vechi de zeci de ani, cu cablare pe aluminiu (se făcea economie pe atunci pentru că era cuprul prea scump în acea epocă), și cele noi, unde presupun că acum se folosește doar cablare pe cupru, din câte știu”.

„O regulă de aur este aceea că trebuie să avem un circuit electric separat pentru procesul de încărcare a bateriei unui vehicul electric, nu o priză obișnuită unde încărcăm de obicei bateria telefonului mobil. Este o altă scală legată de consum și de potențialul rețelei electrice interioare din apartament”, explică Marian Vlădescu.

Așadar, soluția este un circuit electric separat, suplimentar – cu cablare pe cupru cu secțiune cât mai mare – dedicat exclusiv încărcării unor trotinete sau biciclete electrice.

Unii spun că cel mai sigur este să renunțăm cu totul la încărcarea în apartament și să facem asta doar în exterior. Ar fi aceasta cea mai bună opțiune sau este prea mult?

Depinde de starea circuitului electric din locuința respectivă și de regimul de încărcare ales (lent sau rapid), afirmă Vlădescu. „Sistemul de încărcare rapid generează căldură mult mai mare, care trebuie disipată corespunzător. În mod normal este fenomenul de conducție, apoi cel de convecție, iar la vârf este convecția forțată (cu ventilatoare). De aici pot apărea problemele termice”. Un sistem validat de specialiști este singurul sigur, este concluzia inginerului Marian Vlădescu.

Sursă foto: Andrei Kuzmik | Dreamstime.com