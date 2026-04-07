VIDEO O trotinetă pusă la încărcat a explodat într-un apartament din București

Incendiu după ce o trotinetă a explodat într-un apartament din București. Foto: Captură Youtube / Antena 1

O trotinetă electrică a explodat luni într-un apartament din Bucuresti după ce bateria acesteia a luat foc în timp ce era la încărcat, în dormitorul unui tânăr, potrivit Observator News.

Proprietarul a încercat să stingă focul, dar a fost rănit și a ajuns la spital cu arsuri pe braţe.

Trotineta electrică ar fi fost lăsată peste noapte, la încărcat, într-un dormitor. Dispozitivul s-a încins, apoi a luat foc. Suflul exploziei a spart geamurile apartamentului.

În imagini publicate de Observator se văd flăcări și o coloană de fum ieșind pe fereastra unui apartamanent situat la etajul 10 al unui bloc din sectorul 3 al Capitalei.

Cei mai mulți locatari s-au autoevacuat până au ajuns pompierii care au reuşit să stingă flăcările într-o oră.

„El încărca trotineta de obicei în dormitor şi el dormea în sufragerie. Dormitorul fiind aici, prima cameră. Uşa a fost aruncată de suflu, nu chiar acolo, dar a fost smulsă din ţâţâni de suflul exploziei de la bateria de la trotinetă”, a spus unchiul tânărului.