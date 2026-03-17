Încă un asigurător vrea să vândă RCA în România: Ce promit germanii de la Signal Iduna

Grupul german Signal Iduna, aflat pe locul șase în piața asigurărilor de viață din România, a anunțat marți că a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) documentația necesară pentru intrarea pe segmentul RCA, marcând o nouă etapă în dezvoltarea operațiunilor companiei pe piața asigurărilor generale din România. Dacă va primi avizul ASF, Signal Iduna va deveni al 11-lea asigurător care vinde RCA în România.

În ultimii ani, Signal Iduna și-a consolidat prezența pe piața locală prin integrarea fostelor companii Ergo și, ulterior, prin achiziția pachetului majoritar al Garanta Asigurări, consolidându-și astfel prezența pe segmentul asigurărilor generale.

Asigurările RCA, esențiale pentru protecția financiară în cazul incidentelor rutiere, rămân un pilon important pentru economie și pentru siguranța participanților la trafic.

Planurile Signal Iduna în piața RCA

În contextul actual al pieței RCA, spune compania, intrarea unor jucători cu capital solid și orientare pe termen lung poate contribui la stabilitatea acestui segment.

„Privim piața RCA cu o perspectivă pe termen lung și cu responsabilitate față de clienții din România. Stabilitatea acestui segment depinde de prezența unor companii bine capitalizate, ancorate în economia locală și care operează cu disciplină și standarde solide. În ultimii ani, SIGNAL IDUNA și-a consolidat constant prezența în România, iar această evoluție ne poziționează astăzi ca un actor puternic, pregătit să contribuie la dezvoltarea echilibrată a acestui segment”, a declarat Tiberiu Maier, președinte al directoratului Signal Iduna.

Noua linie de business va avea la bază un cadru solid de guvernanță corporativă, o disciplină riguroasă în subscriere și un management atent al riscurilor, susținute de mecanisme eficiente de prevenire și combatere a fraudei, susține compania.

Pe partea de distribuție, Signal Iduna spune că va colabora cu parteneri de distribuție care respectă standarde ridicate de profesionalism și conformitate.

„Prin această abordare, compania va contribui la funcționarea echilibrată și sustenabilă a pieței RCA, oferind clienților soluții sigure și de calitate”, se mai arată în comunicatul companiei.

Signal Iduna va deveni al 11 lea jucător în piața RCA

Signal Iduna este unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din Germania, cu operațiuni pe piețele de asigurări din Germania, Polonia, Ungaria și România.

Pe piața locală, Signal Iduna este prezent din anul 2008 prin asigurări generale (fără RCA), de viață și de sănătate.

În primele nouă luni ale anului trecut, Signal Iduna se afla pe locul șase pe segmentul asigurărilor de viață, după NN Asigurări de Viață, Metropolitan Life, BCR Asigurări de Viață, Allianz-Țiriac și BRD Asigurări de Viață.

La 30 septembrie 2025, șapte asigurători erau autorizați de ASF să desfășoare activități de asigurare RCA: Allianz-Ţiriac Asigurări, Asirom Vienna Insurance Group (VIG), Eazy Asigurări, Generali, Grawe, Groupama și Omniasig VIG.

Pe piața RCA din România, își desfășoară activitatea în baza dreptului de stabilire și trei sucursale care sunt autorizate și supravegheate de autoritățile de reglementare din țările de unde provin: Axeria IARD, Hellas Direct și Interamerican Hellenic Insurance Company.