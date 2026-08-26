Încă un guvern european introduce un prag de vârstă în folosirea rețelelor sociale. Cum explică Slovacia măsura

Guvernul Slovaciei a aprobat miercuri un proiect de lege care prevede o interdicție de utilizare a rețelelor sociale pentru copiii cu vârste mai mici de 16 ani, potrivit Reuters.

Proiectul, care trebuie să treacă și de parlament pentru a deveni lege, propune stabilirea unei cerințe de dovedire a vârstei la crearea unui cont pe rețelele sociale, fără ca furnizorii să aibă acces la alte date personale, conform documentelor postate pe site-ul guvernului. Criteriile de verificare vor respecta regulile UE în materie de servicii digitale.

Guvernul slovac consideră că o astfel de măsură vine împotriva comportamentelor adictive, presiunii sociale și radicalizării.

„Propunerea reacționează la importanța tot mai mare a tehnologiilor online și a rețelelor sociale în răspândirea comportamentelor violente, extremiste sau altele dăunătoare”, scrie într-un raport care însoțește legislația propusă de guvern.

Conform raportului, decizia de a stabili acest prag de vârstă pentru folosirea rețelelor sociale are la bază concluzii din psihologie, neuroștiințe și cercetări internaționale care arată că adolescența este o fază de dezvoltare a identității, a gândirii critice, a reglării emoționale și a relațiilor sociale.

„În această perioadă, copiii și adolescenții mai tineri sunt mai vulnerabili la sugestii algoritmice de conținut, presiune socială, practici manipulative, formarea comportamentelor adictive, dezinformare, narațiuni de radicalizare și alte forme de conținut dăunător”, se arată în raport.

Ce s-a întâmplat în Australia, o țară pionieră în domeniu

Un număr tot mai mare de țări au anunțat măsuri de reglementare a vârstei utilizatorilor de rețele sociale, în timp ce în unele cazuri este suficient consimțământul părinților.

În Australia, unde există o astfel de interdicție din finalul anului 2025, gradul de folosire a rețelelor socializare a crescut din nou în rândul tinerilor cu vârste mai mici de 16 ani, potrivit datelor unei aplicații de control parental publicate miercuri, citate de AFP.

Gradul de utilizare în rândul copiilor sub 16 ani scăzuse la intrarea în vigoare, pe 10 decembrie, a acestei legislații de pionierat care a declanșat inițiative similare în țări ca Franța sau Marea Britanie.

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