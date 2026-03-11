Încă un pas pentru amenajarea Parcului Grozăvești: Primăria a lansat licitația pentru executarea lucrărilor

Bucata din Parcul Grozăvești, de pe domeniul public, care urmează să fie amenajată (color). Foto: Primăria Sectorului 6

Este vorba despre bucata de domeniu public aflată între gura de metrou și zona retrocedată. Valoarea lucrărilor este estimată la 16 milioane lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 1 aprilie.

„Am dat drumul licitației pentru amenajarea Parcului Grozăvești, de peste 3 hectare, pentru care avem și finanțare europeană. Sperăm să avem competiție și să câștige un constructor destoinic”, a scris primarul interimar, Paul Moldovan, pe pagina de Facebook. Achiziția se face prin procedură simplificată.

Proiectarea este deja făcută de Primăria Sectorului 6, iar lucrările de execuție au termen de finalizare 10 luni, a explicat Paul Moldovan pentru HotNews.

Cele 3 hectare sunt compuse din vechiul Parc Grozăvești, dar și bucata dată către SRI, să facă un spital, și care a revenit în administrarea Sectorului 6.

Primăria Sectorului 6 a primit terenul la finalul anului 2023 și avea 2 ani la dispoziție să amenajeze parcul, însă prima licitație pentru desemnarea constructorului a fost anulată. Întârzieri au fost și din cauza faptului că pe teren a fost nevoie de descărcare arheologică.

O altă bucată de parc, retrocedată

O altă bucată de parc de circa 3,5 ha a fost retrocedată, iar la finalul lunii martie 2022, 49 de copaci de acolo au fost puși la pâmânt. Potrivit unui răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews, arborii au fost tăiați fără aviz, iar proprietarul a fost amendat cu 4.900 lei. La începutul lunii aprilie 2022, pe teren nu mai era niciun arbore sau arbust.

Parcul a fost pus în posesie, iar proprietarii de pe bucata defrișată doresc să construiască acolo blocuri de până la 23 de etaje, potrivit unui certificat de urbanism cerut în aprilie 2020.

Cetățenii din zonă cer ca întreg parcul să fie redat comunității.

Prin hotărârea Consiliului Local Sector 6 HCL 167/17.08.2023 – Consiliul Local a solicitat Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate acolo. Dar nu s-a mai întâmplat nimic.

Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6, spune că va face o evaluare pentru a afla ce costuri implică exproprierea.

„Proprietarii ne-au dat în judecată pentru a ne obliga să emitem certificatele de urbanism, din ce știu eu, am câștigat. În legătură cu hotărârea de expropriere, vom face o evaluare, să vedem ce costuri implică. Vorbim de câteva zeci de milioane, mai avem de făcut și exproprierile pentru parcul de la Sere, trebuie să fim atenți la bani”, a declarat acesta pentru HotNews.