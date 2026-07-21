Încă un pas pentru intrarea în insolvență a STB. Mandatul decis în Consiliul General. Ciucu: „Eu am venit la o masă pusă”

Consiliul General a mandatat reprezentanții Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor STB să solicite Consiliului de administrație declanșarea procedurii de insolvență a societății.

Proiectul a fost adoptat cu 39 de voturi pentru și 7 abțineri însă consilierii generali au discutat subiectul o oră și jumătate. Mai mulți consilieri generali au expus și riscurile de a fi afectat transportul public în București. Printre acestea se numără executarea Primăriei pentru datoriile pe care le are la STB, dar și afectarea serviciului public de transport din București.

„E posibil ca serviciul să fie parțial redus”, a declarat chiar primarul Ciucu în timpul ședinței de Consiliu General.

De ce a ajuns STB într-o situație „dezastruoasă”

Primarul Ciprian Ciucu a expus motivele pentru care cere insolvența STB. Edilul spune că a cerut STB de la începutul anului să vină cu un plan de reorganizare, însă „nu s-a întâmplat mare lucru de atunci”.

„Problema este că acel plan de măsuri nu ar fi suficient. STB se află într-o stare de insolvență nedeclarată de ce puțin 6-7 ani de zile”, a declarat Ciucu.

Primarul spune că STB-ul a ajuns în această situație „dezastruoasă” din 3 motive.

„Prima cauza, cea structurală, este dată de faptul că în anii 2019 și 2020, după înființarea STB, n-au mai ajuns banii la companie. Nu au fost plătite contribuțiile salariaților și s-a început anul 2020 cu o datorie de peste 1 miliard. Și datoria asta a crescut la 1,3 miliarde în 2021, la 1,5 miliarde în 2022, 1,4 miliarde în 2023,1,5 miliarde în anul 2024 și 1,7 miliarde în anul 2025. Deci, observați, datoria costa mai mult decât serviciul transport în sine. În acest moment, la jumătatea anului, avem o datorie la STB de peste 1,6 miliarde lei. La ANAF avem 1,5 miliarde datorii, din care 400 de milioane doar penalității”, a declarat Ciucu în timpul ședinței de Consiliu General.

Linii care nu intră în Capitală, plătite din banii bucureștenilor

Al doilea motiv este felul în care ADI TPBI a supervizat serviciul de transport public, și faptul că a dat foarte multe avantaje pentru județul Ilfov, a sustinut primarul.

„ADI TPBI, o structură care nu și-a îndeplinit, din punctul meu de vedere, funcția. În baza rapoartelor de audit, care s-au făcut an de an, s-au acceptat foarte multe costuri care nu aveau legătură cu furnizarea directă a serviciului. Treaba ADI TPBI, care a devenit Autoritate Publică Tutelară, era fix de a proteja și interesele autorității publice. Dar au băgat costuri peste costuri peste costuri și avem cel mai scump kilometru din țară”, a declarat Ciucu.

Primarul acuză că ADI-TPBI a fost condusă din județul Ilfov și „evident, în mod cumva natural, cei din Ilfov și-au protejat interesul electoral”.

„S-a mărit foarte mult numărul de linii în afară a orașului, dar sunt linii care nu intră în București. Deci am găsit, cred prin Bragadiru sau Domnești, linii STB care funcționau exclusiv acolo, care nu intrau în București. Și pentru că costul este suportat 90% de bucureștenii și 10% de ilfoveni, s-au mărit aceste linii, aceste trasee foarte, foarte mult și am ajuns la un cost anual de 250 de milioane pentru transportul periurban, din care 90%, aproximativ 230 de milioane, plătesc bucureștenii”, a declarat Ciucu.

Iar a treia cauză este managementul defectuos de la nivel de STB, spune Ciucu.

„La nivelul anului 2025, costul transportului și toate aceste datorii și penalități ajungeau la 5,6 miliarde de lei. Bugetul PMB pe anul 2025 a fost 5,8 miliarde lei”, a declarat Ciucu.

Ciucu spune că singura soluție este insolvența.

„Cred că nu există suficientă capacitate de reformare structurală la nivelul STB și că singura soluție pentru a eficientiza cât de cât compania și de a nu mai acumula penalități și de a nu ne fi poprite conturile, este insolvența. Practic, prin acest proces de insolvență putem să protejăm angajații, șoferii, varmanii, muncitorii în special, dar și alții angajați, ca să nu ne fie proprite conturile și în momentul în care le facem plățile să nu ne se ia banii de acolo”, a explicat Ciucu.

O parte dintre consilierii generali au susținut la nivel declarativ măsura insolvenței, alții au aus în discuție și riscurile pentru transportul public.

„ADI TPBI trebuie desființată”

Ovidiu Zară, consilier general AUR, a declarat că primarul nu trebuia să anunțe public măsura, înainte de a fi aprobată.

„Domnule primar, ați făcut o mare greșeală anunțând public intrarea în insolvență la STB, ați pus în pericol STB-ul. Anunțând acest lucru, în 24 de ore orice creditor al companiei se putea duce să facă o acțiune, să declare insolvența STB înaintea noastră. Și nu era bine”, a declarat Zară.

Acesta a dat însă dreptate primarului în legătură cu „managementul defectuos” de ADI TPBI și STB.

„Este inadmisibil ca un domn care nu a putut justifica că are studii universitare să ajungă manager acolo (n.r. Fostul director al ADI TPBI). Toată lumea a închis ochii. Vă dau dreptate aici. ADI TPBI trebuie desființată. Managementul companiei de transport public de interes pentru cetățenii Bucureștiului, a fost dată pe mâna unor oameni care, din punctul meu de vedere, nu aveau nicio treabă cu managementul acestei societății”, a declarat Zară.

În replică, Ciucu a declarat că doar ANAF, cel mai mare creditor, putea cere insolvența STB, astfel că nu a greșit anunțând public măsura. Primarul general vrea ca „insolvența să fie dusă de Primăria Capitalei.

„Este important ca managerul STB și CA-ul să notifice rapid ANAF-ul, ca să nu intervină alții pe parcurs, și cel mai probabil ANAF-ul să fie de acord ca această insolvență să fie dusă de către Primăria generală. De ce? ANAF-ul mai are încă multe alte insolvențe pe mână. Nu o să aibă capacitatea să urmărească această insolvență. Sper să avem un judecător sindic care să ne lase pe noi să ne ocupăm de această insolvență împreună cu administratorul special”, a declarat Ciucu.

Acuzații de politizare

Dragoș Radu, consilier general USR a declarat că PNL-ul a condus STB-ul în ultimii 5-6 ani, partidul având o responsabilitate pentru felul în care a ajuns compania.

„Vă dau dreptate, domnule primar, cred că soluția cea mai bună pentru a scoate această companie din acest impas este insolvența. Doar că această procedură trebuie inițiată de către Consiliul de Administrație. De fapt, asta și spune hotărârea pe care noi o avem astăzi în față. Consiliul de Administrație, e simplu să intrăm chiar pe site-ul STB-ului să vedem apartenența politică a acestora. Ați menționat și dumneavoastră mai devreme că poate această decizie trebuia luată de mai mult timp. De cinci ani, șase ani tot PNL-ul a fost aici și a condus această companie”, a declarat Dragoș Radu.

În aceste condiții, consilierul general a întrebat de ce Consiliul de Administrație, controlat în continuare de PNL și PSD, nu își asumă decizia insolvenței.

„Dacă Consiliul de Administrație nu intervine, deși aceștia au o răspundere conform legii atunci când compania se află într-o astfel de situație financiară, au răspunderea să inițieze această procedură, atunci AGA ar trebui să intervină. Păi în AGA sunt colegii noștri din Consiliul General. În avem pe domnul Artimon de la PSD și pe domnul Mitu de la PNL. De ce trebuie să ajungem noi astăzi în Consiliul General să luăm o hotărâre pe ceva ce ei și-au asumat în momentul în care au preluat acea funcție?”, a întrebat Dragoș Radu.

Replica lui Ciucu

În replică, Ciucu a declarat că nu el a politizat STB-ul.

„În ceea ce privește politizarea companiilor municipale, așa este. Nu fug de faptul că partidul meu a avut un rol. Dar nu-mi asum. Asta să fie foarte clar, pentru că nu eu i-am numit acolo. N-am fost consultat cu privire la niciun fel de numire. Partidul nostru din București a fost condus din altă parte. Eu am venit la o masă pusă”, a explicat Ciucu.

Marian Artimon, consilier general PSD și reprezentant al CGMB în AGA STB a declarat că Primăria Capitalei are datorii de 1,2 miliarde lei la STB, din neplata subvenției asumate, iar pe anul acesta, din necesarul de 1,7 miliarde lei, Primăria dă doar 900 milioane. Acesta spune că insolvența nu va însănătoși STB-ul atât timp cât Primăria nu-și plătește datoriile.

„Nu vreau să acuz. Eu vreau să găsesc soluții. Soluții ca cetățenii Capitalei să nu sufere.

Și la fel, salariații STB-ului care și-au făcut dacă datoria să nu sufere. Poate era o soluție ca Guvernul să dea banii. Și ăsta și ăla din trecut și celălalt, care nu ne-au dat compensațiile. Tot ce facem noi acum, dacă nu vom primi compensația, nu o să fie niciodată o soluție la STB”, a declarat Artimon.

Răzvan-Costin Chiriță, consilier general PSD, de declarat că printre riscurile intrării STB în insolvență se numără inclusiv executarea Primăriei pentru datoriile la STB.

„Insolvența este un bulgăre care, odată pornit, nu mai e la noi. Scopul procedurii insolvenței nu e să facă STB-ul bine. Scopul procedurii insolvenței este ca toți cei care vor fi în masa credală să-și recupereze bani. Ceea ce înseamnă că, inclusiv dacă noi, la nivel de primărie, avem datorii către STB, ne putem găsi în situația ca STB-ul, prin administratorul judiciar, să-i recupereze mai repede”, a explicat Chiriță.

Acesta spune că în momentul în care expiră contractul de delegare pe care ADI TPBI îl are cu STB pentru prestarea serviciului de transport public, fiind în insolvență, există riscul ca compania Primăriei să nu mai poată participa la licitație.

„Riscul este ca, în 2031, când expiră contractul de delegare pe care l-avem aprobat prin mandat, prin acceptul Comisiei Europene, ADI TPBI să facă o procedură de licitație și STB-ul să nu mai poată participa. Și atunci, am închis la non-stop”, spune Chiriță.

În replică, Ciucu spune că era mai periculos să nu ia nicio decizie.

„Alternativa era să nu facem nimic. Și era mult mai cruntă. Acum suntem în această situație foarte grea, pentru că această decizie nu a fost luată la timpul ei. (…) Aveți dreptate, nu va fi în controlul nostru, dar vom avea un cuvânt de spus, pentru că trebuie să asigurăm continuitatea serviciului public pe legislația care ține de utilități publice. Adică nu o să fim absenți din această procedură. Și este decizia corectă pentru oraș”, a explicat Ciucu.

Răzvan Ionuț Nițu, alt consilier PSD a declarat că există riscul ca serviciul public de transport să fie afectat.

„În perioada insolvenței se analizează dacă operatorul în speță STB poate continua prestarea serviciului. În condițiile în care operatorul nu mai poate presta serviciul, care sunt măsurile pe care le luați în calcul în vederea asigurării continuității serviciului? Nici RADET-ul teoretic nu trebuia să ajungă în situația în care să nu poată presta, dar a ajuns la momentul respectiv, s-a identificat o soluție pe care o cunoaștem toți astăzi, respectiv înființarea unei societăți care să preia activitatea fostei regii. Deci, posibilitatea să nu se ajungă acolo, mi-e greu de crezut că nu există”, a declarat Nițu.

„E posibil ca serviciul să fie parțial redus”

Primarul Ciprian Ciucu susține însă că e imposibil să se ajungă în această situație, dar există riscul ca serviciul să fie parțial redus.

„Este imposibil să se ajungă acolo din mai multe motive. În primul rând, chiar dacă e posibil să fie parțial afectat serviciul, nu va fi cu siguranță în totalitate. Unu la mână, și doi la mână, oricum suntem obligați să continuăm furnizarea serviciului, pentru că avem o altă lege care ne spune în mod expres acest lucru. Dar da, e posibil ca serviciul să fie parțial redus”, a explicat Ciucu.

Andrei Badiu, consilier general PNL, spune că din punct de vedere juridic, insolvența era singura soluție.

„Astăzi, noi nu avem o opțiune în a solicita declararea insolvenței, ci avem o obligație.

Insolvența este definită ca fiind acea stare în care o societate se află, prin care nu își poate plăti datoriile scadente pentru o perioadă mai mare de 60 de zile. Deci noi suntem de mult în această insolvență. Putem să căutăm culpe. Culpe acumulate în recursul a 10 ani. Două mandate și jumătate. Nu cred că despre asta este vorba astăzi. Dacă sunt culpe legale sau sunt prejudicii legale, în cadrul procedurii de insolvență ele vor fi constatate, dovedite și valorificate. Deci și din acest punct de vedere apreciez că este sănătoasă demararea insolvenței”, a explicat Badiu.

Acesta spune că cheia este ce se întâmplă cu cei 5.000 de oameni din STB, care nu sunt șoferi, vatmani.

„În ceea ce privește angajații, STB are 10.000 de angajați, plus minus, din care 5.000 sunt direct productivi, restul sunt indirect productivi. 5.000 de oameni pot bloca sau debloca orașul. Este un pic cam mult și din punct de vedere sindical cred că s-a apăsat un pic cam tare această pedală, șantaj permanent cu blocarea transportului public. Și poate dacă nu au vrut să discute cu noi, să discute cu un administratorul judiciar și cu un judecător sindic. Deja se fac șapte luni de când tot discutăm despre acest subiect”, a declarat Badiu.