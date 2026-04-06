Încă un personaj-cheie din Iran a fost ucis. LISTA liderilor și comandanților de vârf omorâți până acum
Armata ideologică a Iranului a anunțat că șeful serviciilor de informații ale Gardienilor Revoluției (IRGC) a fost ucis luni în urma unor atacuri aeriene americane și israeliene, transmite France Presse.
„Comandantul general Majid Khademi, puternicul și învățatul șef al Organizației de Informații a Gardienilor Revoluției Islamice, a devenit martir în atacul terorist criminal al inamicului americano-sionist (…) în zori, astăzi”, au transmis Gardienii într-o postare pe canalul lor de Telegram.
Anunțul a venit după ce armata israeliană a transmis, luni dimineață, că a încheiat o serie de atacuri aeriene asupra Teheranului, îndreptate împotriva „țintelor regimului terorist” iranian.
În primele ore ale zilei de luni, agenția iraniană Fars a spus că cel puțin 13 oameni au fost uciși într-un atac asupra unei zone rezidențiale din sud-estul Teheranului, iar serviciile de urgență au transmis că șase copii au murit într-un atac israelian în Teheran de luni dimineață.
Cine era Majid Khademi
Majid Khademi, preluase funcția în 2025, după ce atacurile aeriene israeliene l-au ucis pe predecesorul său.
El a activat timp de zeci de ani în domeniul informațiilor și al contraspionajului, avansând treptat în cadrul aparatului de securitate iranian.
Înainte de numirea sa, Khademi a condus Organizația de Protecție a Informațiilor din IRGC, însărcinată cu supravegherea internă și contraspionajul, și a deținut funcții de conducere în cadrul Ministerului Apărării din Iran.
Serviciul de informații al IRGC este unul dintre cele mai puternice organisme de securitate din Iran, având un rol central în supravegherea internă pentru a contracara influența străină și operând adesea în paralel cu ministerul civil al informațiilor.
Ce lideri de la Teheran au mai fost uciși în război
Atacurile americane și israeliene asupra Iranului au dus la moartea mai multor personalități politice și militare de rang înalt, lovind conducerea de vârf a Republicii Islamice, notează Reuters.
Mai jos sunt prezentate câteva dintre cele mai proeminente figuri iraniene ucise de loviturile israeliano-americane:
- Ayatollahul Ali Khamenei, care, în calitate de Lider Suprem din 1989, a instaurat o conducere de fier asupra Iranului, consolidând în același timp ostilitatea față de SUA și Israel, a fost ucis la vârsta de 86 de ani într-un atac aerian american-israelian asupra complexului său, pe 28 februarie.
- Ali Larijani, secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională și un veteran al cercurilor de putere, a fost ucis la vârsta de 67 de ani într-un atac aerian american-israelian în zona Pardis, pe 17 martie, împreună cu fiul său și unul dintre adjuncții săi.
- Esmail Khatib, ministrul iranian al informațiilor, a fost ucis într-un atac israelian pe 18 martie. Cleric și politician de linie dură, el a lucrat în biroul ayatollahului Ali Khamenei și a fost îndrumat de acesta, înainte de a prelua conducerea aparatului civil de informații în august 2021.
- Ali Shamkhani, un consilier apropiat al lui Khamenei și o figură-cheie în elaborarea politicilor iraniene în domeniul securității și al programului nuclear, a fost ucis în urma atacurilor americano-israeliene asupra Teheranului din 28 februarie. El supraviețuise anterior unui atac asupra reședinței sale în timpul războiului de 12 zile din iunie dintre Israel și Iran.
Comandanți militari lichidați:
- Mohammad Pakpour, comandantul-șef al IRGC, cea mai puternică forță militară din Iran, a fost ucis în atacurile din 28 februarie de la Teheran. El a avansat în ierarhie până la conducerea Gardienilor Revoluției după ce predecesorul său, Hossein Salami, a fost ucis în războiul de 12 zile din iunie.
- Aziz Nasirzadeh, ministrul apărării al Iranului și ofițer de carieră al forțelor aeriene, a fost ucis în aceeași serie de atacuri care au vizat conducerea de vârf din Teheran pe 28 februarie, potrivit unor surse. El a jucat un rol cheie în planificarea militară și politica de apărare.
- Abdolrahim Mousavi, șeful de stat major al forțelor armate iraniene, a fost omorât în atacurile din 28 februarie, în timpul a ceea ce presa iraniană a descris drept o reuniune a conducerii de vârf de la Teheran. El era responsabil de coordonarea ramurilor militare ale Iranului și de supravegherea forțelor convenționale.
- Gholamreza Soleimani, comandantul forței paramilitare Basij din Iran, a fost ucis în atacurile americano-israeliene din 17 martie. Ofițer de rang înalt al Gardienilor Revoluției, el a condus forța esențială pentru securitatea internă și aplicarea autorității statului.
- Behnam Rezaei, șeful serviciului de informații al marinei IRGC, a fost ucis într-un atac israelian în orașul portuar Bandar Abbas pe 26 martie, potrivit armatei israeliene, care a declarat că acesta era responsabil de colectarea de informații despre țările din regiune.
- Alireza Tangsiri, comandantul marinei Gărzii Revoluționare, a decedat în urma rănilor suferite după ce a fost ținta unui atac israelian în Bandar Abbas, pe 26 martie, potrivit armatei israeliene și presei iraniene. Originar din Bushehr, acesta a avansat în ierarhie până a ajuns să conducă Marina Gărzii Revoluționare Iraniene în 2018 și a coordonat ceea ce Iranul numește „controlul inteligent” al Strâmtorii Ormuz, restricționând tranzitul pe această rută petrolieră vitală la nivel mondial.