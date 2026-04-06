Încă un personaj-cheie din Iran a fost ucis. LISTA liderilor și comandanților de vârf omorâți până acum

Armata ideologică a Iranului a anunțat că șeful serviciilor de informații ale Gardienilor Revoluției (IRGC) a fost ucis luni în urma unor atacuri aeriene americane și israeliene, transmite France Presse.

„Comandantul general Majid Khademi, puternicul și învățatul șef al Organizației de Informații a Gardienilor Revoluției Islamice, a devenit martir în atacul terorist criminal al inamicului americano-sionist (…) în zori, astăzi”, au transmis Gardienii într-o postare pe canalul lor de Telegram.

Anunțul a venit după ce armata israeliană a transmis, luni dimineață, că a încheiat o serie de atacuri aeriene asupra Teheranului, îndreptate împotriva „țintelor regimului terorist” iranian.

În primele ore ale zilei de luni, agenția iraniană Fars a spus că cel puțin 13 oameni au fost uciși într-un atac asupra unei zone rezidențiale din sud-estul Teheranului, iar serviciile de urgență au transmis că șase copii au murit într-un atac israelian în Teheran de luni dimineață.

Cine era Majid Khademi

Majid Khademi, preluase funcția în 2025, după ce atacurile aeriene israeliene l-au ucis pe predecesorul său.

El a activat timp de zeci de ani în domeniul informațiilor și al contraspionajului, avansând treptat în cadrul aparatului de securitate iranian.

Înainte de numirea sa, Khademi a condus Organizația de Protecție a Informațiilor din IRGC, însărcinată cu supravegherea internă și contraspionajul, și a deținut funcții de conducere în cadrul Ministerului Apărării din Iran.

Serviciul de informații al IRGC este unul dintre cele mai puternice organisme de securitate din Iran, având un rol central în supravegherea internă pentru a contracara influența străină și operând adesea în paralel cu ministerul civil al informațiilor.

Ce lideri de la Teheran au mai fost uciși în război

Atacurile americane și israeliene asupra Iranului au dus la moartea mai multor personalități politice și militare de rang înalt, lovind conducerea de vârf a Republicii Islamice, notează Reuters.

Mai jos sunt prezentate câteva dintre cele mai proeminente figuri iraniene ucise de loviturile israeliano-americane:

Ayatollahul Ali Khamenei , care, în calitate de Lider Suprem din 1989, a instaurat o conducere de fier asupra Iranului, consolidând în același timp ostilitatea față de SUA și Israel, a fost ucis la vârsta de 86 de ani într-un atac aerian american-israelian asupra complexului său, pe 28 februarie.

, care, în calitate de Lider Suprem din 1989, a instaurat o conducere de fier asupra Iranului, consolidând în același timp ostilitatea față de SUA și Israel, a fost ucis la vârsta de 86 de ani într-un atac aerian american-israelian asupra complexului său, pe 28 februarie. Ali Larijani , secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională și un veteran al cercurilor de putere, a fost ucis la vârsta de 67 de ani într-un atac aerian american-israelian în zona Pardis, pe 17 martie, împreună cu fiul său și unul dintre adjuncții săi.

, secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională și un veteran al cercurilor de putere, a fost ucis la vârsta de 67 de ani într-un atac aerian american-israelian în zona Pardis, pe 17 martie, împreună cu fiul său și unul dintre adjuncții săi. Esmail Khatib , ministrul iranian al informațiilor, a fost ucis într-un atac israelian pe 18 martie. Cleric și politician de linie dură, el a lucrat în biroul ayatollahului Ali Khamenei și a fost îndrumat de acesta, înainte de a prelua conducerea aparatului civil de informații în august 2021.

, ministrul iranian al informațiilor, a fost ucis într-un atac israelian pe 18 martie. Cleric și politician de linie dură, el a lucrat în biroul ayatollahului Ali Khamenei și a fost îndrumat de acesta, înainte de a prelua conducerea aparatului civil de informații în august 2021. Ali Shamkhani, un consilier apropiat al lui Khamenei și o figură-cheie în elaborarea politicilor iraniene în domeniul securității și al programului nuclear, a fost ucis în urma atacurilor americano-israeliene asupra Teheranului din 28 februarie. El supraviețuise anterior unui atac asupra reședinței sale în timpul războiului de 12 zile din iunie dintre Israel și Iran.

Comandanți militari lichidați: