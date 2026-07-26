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Actualitate

Clipe dramatice din cauza incendiilor: Ample operațiuni de evacuare în Franța și Spania. Urmează „ore dificile”

Alexandra Coșlea
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Sute de mii de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele din cauza incendiilor devastatoare din Franța și Spania, scrie presa internațională.

Potrivit AFP, peste 325.000 de persoane din Spania și Franța au fugit din calea incendiior uriașe.

Pompierii francezi s-au luptat duminică să țină sub control incendiile forestiere care amenințau orașul Bordeaux, în timp ce autoritățile au evacuat un număr tot mai mare de persoane din suburbiile acestuia, conform Reuters.

Incendiul de proporții din Gironde, pe coasta atlantică a Franței, a avansat rapid în timpul nopții și a cuprins până în prezent 42.000 de hectare, adică de patru ori suprafața Parisului, notează AFP.

„Se află la aproximativ 15 kilometri distanță de punctele de acces către centrul orașului”, a declarat duminică primarul din Bordeaux, Thomas Cazenave, în timp ce ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a scris pe X că situația, în general, rămâne „dificilă”.

Incendii în destinații populare

Regiunea Bordeaux este renumită pentru podgoriile sale, iar orașul este unul dintre principalele noduri de transport pentru turiștii care vizitează stațiunile de vacanță din apropiere, de pe coasta Atlanticului.

Autoritățile au evacuat până acum 220.000 de persoane din sud-vestul Franței, după ce incendiile au izbucnit la începutul acestei săptămâni și au ajuns la Cap Ferret, o destinație populară de vacanță de vară din regiunea Aquitania.

Și fermierii s-au oferit voluntari pentru a ajuta pompierii. „Am venit să dăm o mână de ajutor pentru că, dacă ar fi fost regiunea noastră, am fi vrut ca și alții să facă la fel. Și, având în vedere amploarea dezastrului, credem că eforturile noastre sunt, de asemenea, foarte binevenite”, a declarat fermierul Pascal Roudier, în vârstă de 65 de ani.

Până în prezent, în luna iulie, temperaturile maxime au înregistrat o medie de 32,2 grade Celsius în regiunea Aquitania, ceea ce reprezintă o depășire cu 7,3 grade Celsius față de media lunară normală din perioada 1961-1990, arată Reuters Climate Monitor.

Un incident neașteptat a avut loc în Eysines, o localitate din departamentul Gironde, unde un bărbat a fost reținut sâmbătă, fiind bănuit că a furat 44 de sticle de vinuri de lux dintr-o proprietate din evacuată din cauza incendiului care face ravagii în departament.

Incendiila fac ravagii și în Spania

Regiunea din sud-vestul Franței a fost afectată de incendii forestiere în timpul unui val intens de căldură care a cuprins multe părți ale Europei.

Incendii teribile fac ravagii și în Spania, unde prim-ministrul, Pedro Sanchez, a declarat că pompierii se străduiesc să salveze vieți.

Autoritățile spaniole au declarat stare de urgență națională, iar un incendiu forestier din apropierea orașului Valencia a dus la decesul unui bărbat.

„Ne confruntăm cu o urgență de amploare națională, care se întinde de la Comunitatea Madrid până în provincia Ávila (Castilia și León) și în provincia Toledo (Castilia-La Mancha), pe o rază de 280 km – un incendiu uriaș împotriva căruia întregul aparat de stat luptă cu toate forțele”, a declarat secretara generală a Protecției Civile, Virginia Barcones, la televiziunea publică spaniolă.

Incendiu scăpat de sub control lângă Valencia

Pompierii spanioli luptă duminică împotriva unui nou front de incendiu lângă orașul de coastă Valencia, scrie AFP.

„Incendiul depășește capacitățile noastre de stingere, perimetrul său fiind de aproximativ 21 de kilometri. Este încă dificil să se determine numărul de hectare arse”, a declarat sâmbătă seara jurnaliștilor Juanfran Perez Llorca, președintele regiunii Valencia din estul Spaniei, „am evacuat aproximativ 15.000 de persoane”.

Potrivit unor imagini surprinse de o cameră de supraveghere, incendiul s-a extins cu repeziciune.

Prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, și-a reînnoit duminică apelul la un „pact” național pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, în plină situație de urgență din cauza mai multor incendii foarte intense din țară și, în special, din apropierea Madridului.

Puțin mai devreme, duminică, Sanchez a afirmat că vor urma „ore dificile” în fața incendiilor, dar a remarcat evoluții pozitive în timpul nopții în ceea ce privește stăpânirea focurilor din jurul Madridului.

„Cel mai grav incendiu din istorie”

Potrivit autorităților spaniole, aproximativ 60.000 de persoane au fost evacuate în regiunea Madridului, care se confruntă cu „cel mai grav” incendiu din istoria sa.

Împreună cu cele 15.000 de evacuări din regiunea Valencia, un total de 75.000 de persoane și-au părăsit locuințele sau locurile de vacanță din Spania.

Flăcările dezlănțuite au devastat până la 25.000 de hectare la vest de capitala Spaniei.