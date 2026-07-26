Clipe dramatice din cauza incendiilor: Ample operațiuni de evacuare în Franța și Spania. Urmează „ore dificile”

Sute de mii de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele din cauza incendiilor devastatoare din Franța și Spania, scrie presa internațională.

Potrivit AFP, peste 325.000 de persoane din Spania și Franța au fugit din calea incendiior uriașe.

Pompierii francezi s-au luptat duminică să țină sub control incendiile forestiere care amenințau orașul Bordeaux, în timp ce autoritățile au evacuat un număr tot mai mare de persoane din suburbiile acestuia, conform Reuters.

Incendiul de proporții din Gironde, pe coasta atlantică a Franței, a avansat rapid în timpul nopții și a cuprins până în prezent 42.000 de hectare, adică de patru ori suprafața Parisului, notează AFP.

♨️ Je pense qu'on ne se rend pas compte de la difficulté sur le terrain et de la vitesse d'un #incendie.



🔸Ici, on voit clairement les pompiers battre en retraite après une violente charge du feu dans leur direction : en quelques secondes, le feu peut parcourir plusieurs… pic.twitter.com/2pGLxIZB0x — Météovillages (@meteovillages) July 26, 2026

„Se află la aproximativ 15 kilometri distanță de punctele de acces către centrul orașului”, a declarat duminică primarul din Bordeaux, Thomas Cazenave, în timp ce ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a scris pe X că situația, în general, rămâne „dificilă”.

Surrounded by flames.



A chilling immersion with the firefighters of Le Porge facing the massive fire in the Gironde region. The toll is devastating: more than 40,000 hectares reduced to ashes, and a blaze still out of control at this time. pic.twitter.com/zxoBPwawon — France Safety Travel (@francesafetytra) July 25, 2026

Incendii în destinații populare

Regiunea Bordeaux este renumită pentru podgoriile sale, iar orașul este unul dintre principalele noduri de transport pentru turiștii care vizitează stațiunile de vacanță din apropiere, de pe coasta Atlanticului.

"It's a very dangerous situation. We've had to withdraw."



Sky's @esadiya reports from the edge of the wildfire threatening Bordeaux.



The city is on high alert and is considering a total evacuation.



Follow live 🔗 https://t.co/oauuHv9a1B pic.twitter.com/MKVLhwVpK2 — Sky News (@SkyNews) July 26, 2026

Autoritățile au evacuat până acum 220.000 de persoane din sud-vestul Franței, după ce incendiile au izbucnit la începutul acestei săptămâni și au ajuns la Cap Ferret, o destinație populară de vacanță de vară din regiunea Aquitania.

🔥 Des maisons en ruines, des véhicules calcinés, de la végétation noircie: le paysage de désolation dans le village du Porge en Gironde témoigne de la violence du feu qui est désormais en lisière de la métropole de Bordeaux ⤵️ pic.twitter.com/0qJ1q6R4lV — Agence France-Presse (@afpfr) July 26, 2026

Și fermierii s-au oferit voluntari pentru a ajuta pompierii. „Am venit să dăm o mână de ajutor pentru că, dacă ar fi fost regiunea noastră, am fi vrut ca și alții să facă la fel. Și, având în vedere amploarea dezastrului, credem că eforturile noastre sunt, de asemenea, foarte binevenite”, a declarat fermierul Pascal Roudier, în vârstă de 65 de ani.

Des dizaines de tracteurs affluent vers Bordeaux avec des citernes pour prêter main forte aux pompiers. C'est ça, la France ! ❤️🇲🇫 pic.twitter.com/BsSyAZcERn — Maud Koffler (@MaudPK) July 25, 2026

Până în prezent, în luna iulie, temperaturile maxime au înregistrat o medie de 32,2 grade Celsius în regiunea Aquitania, ceea ce reprezintă o depășire cu 7,3 grade Celsius față de media lunară normală din perioada 1961-1990, arată Reuters Climate Monitor.

Un incident neașteptat a avut loc în Eysines, o localitate din departamentul Gironde, unde un bărbat a fost reținut sâmbătă, fiind bănuit că a furat 44 de sticle de vinuri de lux dintr-o proprietate din evacuată din cauza incendiului care face ravagii în departament.

Incendiila fac ravagii și în Spania

Regiunea din sud-vestul Franței a fost afectată de incendii forestiere în timpul unui val intens de căldură care a cuprins multe părți ale Europei.

Incendii teribile fac ravagii și în Spania, unde prim-ministrul, Pedro Sanchez, a declarat că pompierii se străduiesc să salveze vieți.

Autoritățile spaniole au declarat stare de urgență națională, iar un incendiu forestier din apropierea orașului Valencia a dus la decesul unui bărbat.

Tremendo incendio en el barranco del Salt de l’Aigua, en Manises (Valencia), que deja un balance muy grave:



Ha fallecido un hombre de 78 años que quedó atrapado en la zona de su huerto. Su cuerpo fue localizado junto a su vehículo calcinado.



Cinco personas han resultado… — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) July 25, 2026

„Ne confruntăm cu o urgență de amploare națională, care se întinde de la Comunitatea Madrid până în provincia Ávila (Castilia și León) și în provincia Toledo (Castilia-La Mancha), pe o rază de 280 km – un incendiu uriaș împotriva căruia întregul aparat de stat luptă cu toate forțele”, a declarat secretara generală a Protecției Civile, Virginia Barcones, la televiziunea publică spaniolă.

Incendiu scăpat de sub control lângă Valencia

Pompierii spanioli luptă duminică împotriva unui nou front de incendiu lângă orașul de coastă Valencia, scrie AFP.



„Incendiul depășește capacitățile noastre de stingere, perimetrul său fiind de aproximativ 21 de kilometri. Este încă dificil să se determine numărul de hectare arse”, a declarat sâmbătă seara jurnaliștilor Juanfran Perez Llorca, președintele regiunii Valencia din estul Spaniei, „am evacuat aproximativ 15.000 de persoane”.

A long and difficult night passed as a large wildfire forced the evacuation of 16,000 people in La Vall d’Uixo, Castellón Province, Valencia, Spain. pic.twitter.com/CqDMfpyBri — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 26, 2026

Potrivit unor imagini surprinse de o cameră de supraveghere, incendiul s-a extins cu repeziciune.

The wildfire rages and moves extremely quickly



A fire broke out on a slope in the tourist town of La Vall d'Uixó, located in the Valencia region of Spain.



The fire engulfed the area with slopes and vegetation located around the city. pic.twitter.com/1fRogOu8kT — Truth Seeker (@mib_63) July 26, 2026

Prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, și-a reînnoit duminică apelul la un „pact” național pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, în plină situație de urgență din cauza mai multor incendii foarte intense din țară și, în special, din apropierea Madridului.

Puțin mai devreme, duminică, Sanchez a afirmat că vor urma „ore dificile” în fața incendiilor, dar a remarcat evoluții pozitive în timpul nopții în ceea ce privește stăpânirea focurilor din jurul Madridului.

🇪🇸 – A wildfire broke out Saturday in La Vall d'Uixó (Castellón, Valencia region, Spain) and is escalating fast.



Authorities first evacuated a residential area as a precaution, then raised the emergency to Level 2 of the regional wildfire plan (PEIF) as conditions worsened. The… pic.twitter.com/cvJf4RxAzA — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 25, 2026

„Cel mai grav incendiu din istorie”

Potrivit autorităților spaniole, aproximativ 60.000 de persoane au fost evacuate în regiunea Madridului, care se confruntă cu „cel mai grav” incendiu din istoria sa.

Massive forest fire in the Madrid Region, Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/MUdkjh7uvQ — Disaster News (@Top_Disaster) July 25, 2026

Împreună cu cele 15.000 de evacuări din regiunea Valencia, un total de 75.000 de persoane și-au părăsit locuințele sau locurile de vacanță din Spania.

Flăcările dezlănțuite au devastat până la 25.000 de hectare la vest de capitala Spaniei.