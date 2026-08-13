Incendiu major într-o zonă preferată de români în Grecia. Populația a fost evacuată

Un incendiu forestier de amploare a izbucnit joi în Siviri, o stațiune turistică situată în peninsula Halkidiki din Grecia, determinând autoritățile să dispună evacuarea populației și să intensifice semnificativ operațiunile de stingere a flăcărilor.

Pentru stingerea incendiului au fost trimiși 122 de pompieri, inclusiv trei echipe specializate în incendii forestiere, sprijinite de 41 de vehicule. Au fost mobilizate nouă avioane de stingere a incendiilor și trei elicoptere, inclusiv un elicopter care coordona intervenția aeriană. Intervin, de asemenea, cisterne municipale de apă și utilaje grele, scrie presa elenă.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής pic.twitter.com/jVl9qpMH5v — Flash.gr (@flashgrofficial) August 13, 2026

Autoritățile au emis o alertă de urgență prin intermediul sistemului de avertizare 112 al Greciei, instruind locuitorii din Siviri să se evacueze spre Mola Kaliva.

Silivri’de tarlada başlayan yangın geniş alana yayıldı.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/GfQ2Lt9dy6 — TV100 (@tv100) August 13, 2026

Incendiul a izbucnit într-un moment în care Halkidiki se confrunta cu un risc crescut de incendii forestiere. Autoritățile au anunțat restricții temporare privind accesul pietonilor și al vehiculelor în zonele împădurite din municipalitățile Kassandra, Sithonia și Aristotelis.

Στα σπίτια έφτασαν οι φλόγες από τη μεγάλη φωτιά στην Σίβηρη Χαλκιδικήςhttps://t.co/UOmOLq6Aq6 pic.twitter.com/hXz1HV2B8z — Flash.gr (@flashgrofficial) August 13, 2026

I am on the beach in Poseidi, Chalkidiki. This fire is in Siviri and it looks to me like it’s moving towards Sani. They reported 4 helicopters and 72 firefighters. Looks like more aeroplanes now. We counted 5 new ones just arriving from South. The aircrafts fill water tanks in… pic.twitter.com/9gzGj4aa8p — Stella Tsantekidou (@Stsantek) August 13, 2026

Restricțiile intră în vigoare vineri. În Kassandra și Sithonia, acestea se aplică între orele locale 8:00 și 20:00. În Aristotelis, unde riscul de incendiu a fost catalogat ca fiind foarte ridicat, restricțiile rămân în vigoare până sâmbătă la ora locală 8:00. Poliția va monitoriza punctele de acces către drumurile forestiere, iar autoritățile au precizat că persoanele surprinse în zonele restricționate pot fi îndepărtate. Voluntarii implicați în eforturile de prevenire a incendiilor forestiere sunt scutiți de aceste restricții.

Restricțiile vizează anumite zone din peninsulele Kassandra și Sithonia, precum și zonele dintre Komitsa și Ouranoupoli și din apropierea localității Stratoni, din Aristotelis.

Autoritățile i-au îndemnat pe locuitori și turiști să respecte instrucțiunile oficiale. Cei care încalcă aceste reguli riscă o amendă de 300 de euro.

Joi au fost semnalate incendii separate la Vartholomio, în regiunea Ilia din vestul Peloponezului, și în apropierea localității Makyneia, în Nafpaktos. Incendiul de la Vartholomio a cuprins vegetația joasă, în timp ce pompierii luptau cu flăcările de la Makyneia într-o zonă împădurită. Ambele operațiuni au implicat echipe terestre și aeronave, iar locuitorii au fost îndemnați să rămână vigilenți.