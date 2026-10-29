Incendiu la Aeroportul Otopeni – incident izolat într-o toaletă

Un incendiu a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi în zona culoarului de legătură dintre terminalele „Sosiri” şi „Plecări” ale Aeroportului ”Henri Coandă”, anunță Poliția Română.

Focul a fost pus la toaleta din zona publică, la coșurile de gunoi de lângă chiuvete, au precizat reprezentanții Aeroportului Otopeni pentru HotNews. Senzorii de incediu s-au activat imediat, inspectorii de aeroport au ajuns la respectiva toaletă, iar pompierii aeroportului au acționat operativ.

„La data de 29 octombrie, în jurul orei 01:15, poliţiştii din cadrul Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene Henri Coandă au fost sesizaţi cu privire la faptul că ar fi izbucnit un incendiu în zona culoarului de legătură dintre terminalele Sosiri şi Plecări din cadrul aeroportului”, a informat Poliția Română.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde se observau degajări de fum, iar pompierii civili ai Serviciului de Salvare şi Stingere Incendii din cadrul aeroportului au intervenit pentru lichidarea incendiului, potrivit sursei citate.

La faţa locului a fost identificată o femeie, româncă, suspectată că a provocat incendiul. Acesteia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către echipajul medical al aeroportului.

„Faţă de aceasta a fost dispusă măsura transportării, sub escortă, la mai multe unităţi spitaliceşti, în vederea acordării îngrijirilor medicale şi efectuării consulturilor de specialitate, unde a rămas internată. După finalizarea evaluărilor medicale, aceasta urmează să fie condusă la sediul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, în vederea dispunerii măsurilor legale”, a precizat Poliția Română.

Nu au fost înregistrate victime şi nici alte pagube materiale. De asemenea, traficul aerian nu a fost perturbat. În cauză, au loc cercetări pentru distrugere şi vătămare corporală.







