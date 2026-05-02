Incendiu la celebrul restaurant La Cocoșatu din nordul Bucureștiului. 20 de persoane, evacuate

Pompierii intervin sâmbătă dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un restaurant de pe Strada Neagoe Vodă, din nordul Capitalei.

Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului resturantului La Cocoșatu, cu posibilități de propagare la o clădire învecinată, potrivit ISU București-Ilfov.

În cadrul operațiunii au intervenit 8 autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime, 2 ambulanțe SMURD si Detașamentul Special de Salvatori.

Au fost evacuate 20 de persoane, potrivit ISU. Nicio persoană nu a reclamat probleme medicale.

Incendiul s-a manifestat pe aproximativ 5 mp la nivelul acoperișului, la tubulatura de evacuare a fumului, și a fost localizat de pompieri.



ISU va retrage din dispozitiv 3 autospeciale de stingere și Detașamentul Special de Salvatori.