Incendiu la o fabrică de clor din sudul Franței. Locuitorii din zonă, sfătuiți să rămână în case

Un incendiu a izbucnit duminică la o fabrică de clor din sudul Franței, ridicând riscul de degajare a unor fumuri toxice și determinând autoritățile să le ceară locuitorilor din zonă să rămână în case, relatează Reuters.

Uzina, operată de compania HydraPro, produce clor pentru piscine. Autoritățile locale au recomandat tuturor celor aflați pe o rază de aproximativ un kilometru de fabrică să nu iasă afară și să țină ușile și ferestrele închise.

„Vântul bate spre nord, iar mirosul de clor se simte în aer”, a precizat prefectura, adăugând însă că mirosul în sine nu prezintă un risc pentru siguranța publică.

Fabrica este clasificată drept „Seveso” conform unei directive europene care obligă statele membre să identifice unitățile unde se manipulează substanțe periculoase.

La fața locului au fost trimiși pompieri, urmând să li se alăture și o echipă specializată, au anunțat autoritățile.

Uzina chimică se află în orașul Lédenon, la aproximativ 28 de kilometri sud-vest de Avignon.

