Incendiu la Spitalul Fundeni din Capitală

Mai multe echipaje de pompieri intervin la această oră pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator de la Spitalul Fundeni din București. Autoritățile au anunțat că nu sunt pacienți afectați.

Conform Departamenului pentru Situații de Urgență, generatorul electric la care a izbucnit focul este unul de rezervă, fiind amplasat în exteriorul spitalului, la aproximativ 25 de metri de clădire.

Situația la fața locului, conform DSU:

Alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv;

Un corp al spitalului a rămas temporar fără energie electrică, până la sosirea echipajului furnizorului de electricitate pentru remedierea situației;

Se intervine pentru lichidarea incendiului.

La fața locului sunt mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, iar la acest moment incendiul este localizat.