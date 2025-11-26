Incendiu la un depozit de muniție de lângă Târgoviște, 25 de persoane au fost evacuate

Un incendiu izbucnit la un depozit de muniţie de la Mija a fost semnalat, miercuri, iar la momentul când pompierii au ajuns la faţa locului focul era stins, 25 de persoane fiind evacuate, transmite Agerpres.

În localitate se află Uzina Mecanică Mija, care face parte din Compania Națională Romarm. Potrivit site-ului Uzinei, aceasta produce, printre altele, muniție pentru lansatoare antitanc și grenade ofensive și defensive.

Gazeta Dâmboviței a scris că „un fenomen de combustie ar fi avut loc în această dimineață la Uzina Mecanică Mija în secția obiectiv 22 pirotehnie, urmat de un incendiu“. Muncitorii s-au autoevacuat, iar incendiul a fost stins până la sosirea pompierilor militari, potrivit sursei citate.

În aceeași secție, în 2007 a avut loc o explozie in care au fost răniți patru muncitori.

„Detaşamentul de Pompieri Moreni intervine în localitatea Mija, unde, din primele informaţii ale apelantului, a fost semnalat un incendiu produs la un depozit cu muniţie. La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul era lichidat, iar în acest moment se înregistrează doar degajări de fum. Se acţionează pentru ventilarea spaţiilor afectate. Au fost evacuate 25 de persoane”, precizează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa.

Până în prezent nu au fost identificate victime.

La faţa locului sunt mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD şi o autospecială de descarcerare.