Incendiu la vagonul unui tren de călători, într-o gară din Arad

Un incendiu a avut loc joi la ultimul vagon al unui tren de călători, în stația Ilteu din județul Arad, conform anunțului făcut de CFR Infrastructură Timișoara.

A fost vorba despre trenul Regio 2030, operat de CFR Călători.

„Astăzi, 13 august 2026, la ora 16:51, a fost semnalat un incendiu în zona grupului sanitar al ultimului vagon din compunerea trenului Regio 2030, operat de CFR Călători, aflat în stația Ilteu, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara”, a declarat CFR Infrastructură Timișoara.

A fost solicitată intervenția pompierilor, iar linia de contact a fost scoasă de sub tensiune la ora 16:53, pentru ca operațiunile să se desfășoare în siguranță.

Incidentul nu s-a soldat cu victime.

„Călătorii au fost coborâți în siguranță, iar vagonul afectat a fost detașat de restul trenului. Personalul feroviar și echipele de intervenție acționează pentru gestionarea situației și efectuarea verificărilor necesare. Informațiile privind evoluția intervenției și eventualul impact asupra circulației feroviare vor fi comunicate după confirmarea acestora”, a conchis CFR Infrastructură Timișoara.