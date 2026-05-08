Incendiu major în zona de excludere de la Cernobîl. Ard peste 1000 de hectare de pădure, focul se extinde rapid

Un incendiu de vegetație de proporţii mistuie „zona de excludere” de la Cernobîl, în nordul regiunii Kiev. Până acum, focul a cuprins peste 1100 de hectare, dar flăcările se propagă rapid din cauza vântului puternic, au anunțat autoritățile ucrainene, transmit Pravda și Euronews.

Autoritățile ucrainene au precizat că incendiul a izbucnit joi, „în urma prăbușirii unei drone”, în apropierea centralei nucleare dezafectate, fără a oferi detalii despre originea acesteia. Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia de atacuri imprudente în apropierea obiectivelor nucleare.

Nivelurile de radiații din zonă se mențin „în limite normale”, însă pompierii continuă eforturile de limitare a extinderii focului, potrivit serviciului ucrainean pentru situații de urgență.

„În zona de excludere continuă stingerea unui incendiu forestier de amploare. Din cauza rafalelor puternice de vânt, focul se răspândeşte rapid pe teritoriu, cuprinzând noi sectoare de pădure. Suprafaţa afectată de incendiul depăşeşte deja 1100 ha”, a transmis Serviciul Naţional de Urgenţă al Ucrainei.

Intervenția pompierilor este îngreunată de mai mulți factori, printre care terenul dificil și pericolul reprezentat de minele terestre.

O imagine publicată de serviciul de urgență de stat a arătat o coloană mare de fum alb care se ridica spre cer deasupra pădurii afectate, într-o zonă restricționată publicului din cauza nivelurilor ridicate de radioactivitate.

Incendiu în zona de excludere de la Cernobîl. Foto: Serviciul Naţional de Urgenţă al Ucrainei

Forest fires are raging in the Chernobyl Nuclear Power Plant Exclusion Zone.



The fire has already engulfed more than 1,100 hectares of forest — May 8, 2026

Situl din jurul centralei nucleare de la Cernobîl este în mare parte pustiu din 1986, când reactorul nr. 4 al centralei nucleare a explodat în timpul unui test de siguranță la putere redusă.

Norul radioactiv s-a dispersat peste mari părți ale Europei, iar peste 6 milioane de oameni au fost expuși radiațiilor. În primele luni de la dezastrul nuclear, 31 de persoane – lucrători și pompieri – au murit.

Orașele Pripeat și Cernobîl, împreună cu numeroase sate din jur, au fost evacuate, formând „Zona de excludere”.

Zona de excludere a fost afectată de incendii de vegetație în 2020, care au durat câteva săptămâni și au provocat o creștere bruscă a radiațiilor de fond.




















