Incendiu pe insula grecească Skyros din Marea Egee. Ordin de evacuare pentru o localitate

Un incendiu face ravagii pe insula grecească Skyros din Marea Egee, unde zeci de pompierii se luptă cu flăcările duminică dimineață, a relatat postul public de televiziune ERT, citat de AFP.

Incendiul a izbucnit sâmbătă la prânz în regiunea Atsitsa din Skyros, iar noaptea a fost foarte dificilă pentru pompieri, dat fiind că vânturi puternice au măturat insula, a transmis ERT, potrivit AFP, citat de Agerpres.

„Echipajele la sol ale pompierilor au dus o luptă aprigă pe tot parcursul nopții împotriva vastului incendiu din Skyros, ajutate de zeci de pompieri și vehicule care au ajuns pe insulă cu vaporul”, a adăugat ERT.

Circa o sută de pompieri sunt implicați în prezent în operațiuni, sprijiniți de 11 aeronave și 5 elicoptere și aproximativ 20 de vehicule terestre, cu sprijinul echipamentelor de lucrări publice, a anunțat serviciul de pompieri, pe X.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στην Ατσίτσα Σκύρου https://t.co/aTouI8bGoO — Fire Fighting Greece (@FightingGreece) August 15, 2026

Primarul orașului Skyros, Kyriakos Antonopoulos, a indicat că zona Pefko „a fost evacuată ca măsură de precauție”, în urma unui ordin de evacuare emis de Protecția Civilă.

„Nicio localitate nu mai este în prezent amenințată”, a adăugat el, cu excepția câtorva case de vacanță dispersate.

Skyros este o insulă muntoasă din Marea Egee, parte a arhipelagului Sporadelor, de aproximativ 209 kilometri pătrați. În mod normal, are în jur de 3.000 de locuitori și, ca toate insulele grecești, atrage mulți turiști vara.

Duminică, insula Skyros se află sub incidența riscului de gradul 4 de incendiu de vegetație – pe scara grecească cu cinci niveluri de risc –, alături de Evia, regiunea Atena Mare și Attica, insulele Ciclade și Creta. Restul insulelor din Marea Egee, cea mai mare parte a regiunii Peloponez și nord-estul Greciei sunt la nivelul 3 de risc.