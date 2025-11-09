Incendiu puternic la o pensiune din Gura Humorului. O femeie de 72 de ani a murit

Pensiunea unde s-a produs incendiul la Gura Humorului. Foto: ISU Suceava

Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la mansarda unei pensiuni din Gura Humorului, județul Suceava. O femeie de 72 de ani, care era cazată în pensiune, a fost găsită de către pompieri carbonizată, anunță ISU Suceava.

Incendiul a fost anunţat la 112 în jurul orei 5:00. Pensiunea unde s-a produs incendiul este Hanul Vânătorului, care este amplasată la ieșirea din Gura Humorului spre Capu Codrului, potrivit presei locale.

Din interiorul pensiunii s-au evacuat şapte persoane, printre care şi un minor, iar o altă persoană a fost dată dispărută, fiind găsită ulterior carbonizată în interiorul clădirii. Victima este o femeie în vârstă de 72 de ani, care era cazată la pensiune.

Suprafaţa afectată de incendiu este de aproximativ 400 de metri pătraţi.

„La faţa locului au intervenit gradual pompierii militari de la subunităţile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni şi Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului şi Cornu Luncii, cu 8 autospeciale de stingere, două ambulanţe SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava”, precizează ISU Suceava.



