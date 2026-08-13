VIDEO Momentul în care o fabrică de muniție de lângă Roma sare în aer. Incendiu masiv

O explozie puternică a zguduit joi o fabrică de muniție situată în apropierea orașului Colleferro, la sud-est de Roma, zgomotul fiind auzit pe o rază de câțiva kilometri, informează Reuters.

Pompierii și poliția se aflau la fața locului pentru a interveni în urma incendiului izbucnit când a avut loc explozia, potrivit relatărilor din presa italiană.

„Situația este sub control”, le-a spus reporterilor primarul din Colleferro, Giulio Calamita, adăugând că așteaptă confirmarea faptului că nu există victime sau răniți.

Explozia a afectat o fabrică operată de KNDS Ammo Italy, parte a grupului franco-german din domeniul apărării KNDS. Compania nu a răspuns imediat solicitărilor de a transmite precizări.

❗️Potente esplosione pochi minuti fa nell’area dello stabilimento Avio di Colleferro (RM).



Il boato avvertito anche nei comuni limitrofi. Attivato piano maxi-emergenze. Video di Giovanna Ambrosino. pic.twitter.com/i5h8BX6GB4 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 13, 2026

Conform site-ului său, KNDS Ammo produce muniție de calibru mediu și mare pentru sisteme de apărare terestre și navale, precum și propulsori solizi pentru vehicule de lansare aerospațiale.

Compania se numără printre contractanții acordurilor-cadru privind muniția de 155 mm ale Agenției Europene de Apărare, încheiate în 2023, conform documentelor UE.

🇮🇹 An explosion rocked an ammunition factory in Italy:



"A powerful explosion rocked an ammunition factory in the town of Colleferro, 60 km from Rome. It was heard in nearby towns. The explosion occurred in the gunpowder pressing plant." pic.twitter.com/oKFMlrTiJh — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 13, 2026

Primarul Giulio Calamita a mai declarat că explozia a avut loc în timpul vacanței de vară, când fabrica era închisă, adăugând că, în caz contrar, „ar fi fost o tragedie”. El a precizat că se depun eforturi pentru stingerea ultimelor focare de incendiu.

Imaginile difuzate la televiziune arătau un nor mare de fum ridicându-se deasupra sitului industrial, în timp ce serviciile de urgență interveneau în zonă.