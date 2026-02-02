VIDEO Incendiu la Spitalul Militar din Brașov: Degajări mari de fum

Incendiu la un container cu materiale sanitare de la Spitalul Militar din Brașov Foto: captură video

Incendiul a izbucnit la un container în care erau depozitate materiale sanitare, amplasat în curtea Spitalului Militar din municipiul Brașov. Pompierii au intervenit și au localizat incendiul pentru a nu se extinde la spații sau clădiri din apropiere, relatează ISU Brașov.

Incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum, precum arată imaginle distribuite de ISU Brașov.

Nu s-au înregistrat victime în urma incendiului și nu a fost nevoie de evacuarea pacienților din corpurile de clădire ale spitalului.

La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de hidroperforare, o autoscară, un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD.