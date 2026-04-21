Urmările incendiului de la CET Vest din Bucureşti, care s-a văzut și de la kilometri distanță. Două cartiere, lăsate fără apă caldă

Peste 3.000 de blocuri din București au probleme cu apa caldă în urma incendiului izbucnit luni seară la Centrala Electrică de Termoficare (CET) Vest. Conform ministrului Energiei, care a mers la fața locului, două transformatoare au fost afectate, însă alimentarea cu energie electrică în zonă este asigurată. Bogdan Ivan a vorbit de pagube ce pot fi rezolvate „până la un an de zile”.

Incendiul, urmat după o explozie puternică, s-a produs în jurul miezului nopții.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că incendiul a avut loc la trei transformatoare, „două mai mari, unul mai mic, cu 40 de tone de ulei aproximativ”.

Flăcările au fost stinse după o intervenție care a durat circa trei ore. Marți dimineață, la fața locului mai sunt prezenți pompierii pentru supraveghere şi răcire.

Explozia a fost văzută de la mare distanță și surprinsă de martori în mai multe imagini publicate pe rețelele de socializare.

Incendiul de la CET Vest a afectat serios sistemul de termoficare din București. Sute de blocuri din Sectoarele 1, 5 și 6 au probleme cu apa caldă. Termenul estimat repunerii în funcțiune este 21 aprilie, ora 18.00, potrivit Termoenergetica.

Bogdan Ivan: „Sunt avarii majore”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, pe Facebook, că a mers noaptea trecută la Centrala Electrică de Termoficare (CET) București Vest, „imediat după izbucnirea incendiului”.

Bogdan Ivan a declarat că pagubele sunt în curs de evaluare.

„Singurele efecte care există pentru dimineață sunt cele referitoare la alimentarea cu apă caldă în această zonă a Bucureștiului, parțial în cartierul Militari, parțial pe Drumul Taberei există acest deranjament, dar ceea ce înseamnă alimentarea cu energie electrică în zonă este asigurată”, a afirmat Bogdan Ivan, într-o discuție cu jurnaliștii.

„Sunt avarii majore. Din datele pe care le-am discutat cu colegii mei într-un mod preliminar, în momentul de față vorbim despre durată de până la un an de zile în care aceste pagube pot să fie rezolvate, dacă vorbim de aceeași tehnică pe care o avem acum dotare. Dar căutăm soluții de urgență pentru ca furnizarea de agent termic din această iarnă să nu fie afectată de acest incident”, a subliniat Ministrul Energiei.

Conform ministrului Ivan, la momentul izbucnirii incendiului, o singură staţie de 110 kV, IREMOAS, a rămas fără tensiune, însă alimentarea a fost restabilită rapid, fiind întrerupţi 7 MW timp de 8 minute.

„Instalațiile Transelectrica, din care este alimentată zona de vest a Municipiului București, funcționează în parametri normali. Transformatoarele centralei cu ciclu combinat din cadrul CET București Vest nu au fost afectate”, a scris Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, Bogdan Ivan a precizat că incendiul a afectat cele două transformatoare de 110/6 kV destinate alimentării serviciilor interne ale centralei.

Incendiul a fost stins, iar în prezent „se desfășoară evaluarea instalațiilor afectate și stabilirea intervențiilor necesare pentru reluarea activității în condiții de siguranță”.

„ELCEN analizează în acest moment ce instalații pot fi repornite și în ce configurație poate fi asigurată în continuare furnizarea apei calde. Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, a mai precizat Bogdan Ivan.