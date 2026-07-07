Începe Beach Please 2026. Taxa pusă de organizatori la care trebuie să fie atenți participanții

Festivalul de muzică trap și hip-hop va începe miercuri, 8 iulie, la Costinești, și va avea loc până duminică, 12 iulie 2026. Pentru desfășurarea festivalului, organizatorii au lansat o serie de recomandări și de reguli.

Festivalul care are loc pe litoral, în stațiunea Costinești, ajunge la a cincea ediție. Evenimentul va găzdui trei scene (main-ul, The Essence și Nibiru Arena).

La ediția de anul acesta, zeci de artiști români și internaționali vor concerta în cele cinci zile. Printre cele mai mari nume anunțate străine de către organizatori sunt Playboi Carti, Future, Yeat, Don Toliver, Quavo și Richi Amiri.

Printre artiștii români se numără Erika Isac, Alex Velea, Killa Fonic, Puya, Babasha și Rareș.

Ca măsuri de siguranță pentru participanți, aproximativ 1.000 de agenți de pază vor fi prezenți, festivalul va avea două spitale mobile, un punct medical și trei ambulanțe private, conform anunțului organizatorilor.

Vor fi prezente și Jandarmeria, Poliția, ISU și Garda de Coastă pe parcursul evenimentului.

Taxa la care trebuie să fie atenți participanții

În interiorul festivalului, toate plățile se fac prin intermediul brățării pe care participanții o vor purta la mână. Această brățară este reîncărcabilă, iar alimentarea cu bani se poate face la ghișeele special destinate din festival sau online, din aplicație.

Conform regulamentului festivalului, organizatorii percep o taxă de 3% din suma încărcată. Un participant poate încărca cel mult 3.000 de lei pe brățară.

„Toleranță zero” pentru consumul de droguri

Beach Please anunță că au o politică de „toleranță zero” față de consumul de droguri și deținerea acestora în festival. De aceea, participanții care au băut alcool sau au consumat substanțe interzise nu pot intra în cadrul festivalului.

Ca recomandări, organizatorii le transmit participanților să vină cu obiecte strict necesare, cum ar fi buletinul, portofelul sau telefonul. Aceștia mai au voie să intre în festival cu brichete, baterii externe, selfiestick, unele steaguri și SPF-uri care nu sunt inflamabile.

Participanților le este interzis să intre cu droguri, mâncare, băuturi și alcool, arme albe, materiale explosive, artificii, drone, boxe portabile, umbrele, animale, spray-uri de autoapărare, instrumente muzicale și mobilier de gradină, obiecte de sticlă sau genți sau rucsacuri mai mari de 29 × 21 × 12 centimetri.