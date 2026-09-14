Începe Bucharest Food Week: peste 100 de restaurante cu meniuri la prețuri speciale, produse în ediție limitatǎ şi evenimente gastronomice în fiecare zi

În perioada 14–20 septembrie, Bucureștiul devine, pentru o săptămână, o destinație gastronomică în sine. Organizată de ialoc.ro, Călătorii și Farfurii şi Studio Maller, prima ediție Bucharest Food Week aduce împreună peste 100 de restaurante din oraș, meniuri dedicate la prețuri speciale, produse în ediții limitate, cine colaborative între restaurante și masterclass-uri cu specialiști relevanți din industria ospitalității. Săptămâna se va încheia cu un pop-up Les Enfants du Marché, unul dintre cele mai importante restaurante din Paris, care ajunge pentru prima dată în România. Echipa Les Enfants du Marché va găti în curtea restaurantului Tabra, într-o replicǎ a standului lor din cea mai veche piață acoperită din Paris, creatǎ special pentru eveniment.

Bucharest Food Week a pornit de la o realitate simplă: în primele 6 luni din 2026, restaurantele din București au înregistrat, în medie, o scădere de aproximativ 30% a traficului, față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor ialoc.ro.

În acest context, prima ediție Bucharest Food Week își propune să-i facă pe oameni să descopere cât mai multe dintre restaurantele orașului. Fiecare dintre cele peste 100 de restaurante participante a conceput un meniu format din preparatele care îi reprezintǎ cel mai bine, la un preț mai accesibil fațǎ de restul anului. Meniurile vor costa 69, 119, respectiv 189 de lei de persoanǎ, în funcție de specificul restaurantului. Ele pot fi consultate pe www.foodweek.ro, iar rezervările se fac exclusiv de pe acest site.

Ideea este simplă: să încerci un restaurant în timpul Bucharest Food Week, să descoperi ce face bine și să ai un motiv să te întorci și după ce se termină săptămâna. Interesul pentru prima ediție s-a văzut încă din primele zile de la deschiderea rezervărilor, când locurile pentru unele dintre meniurile propuse de restaurantele participante s-au epuizat rapid.

Mai mult decât o “săptămână a restaurantelor”

Alte peste 40 de cafenele, baruri, patiserii, gelaterii și restaurante care nu acceptă rezervări fac parte din Bucharest Food Week cu produse special create, în ediție limitată, disponibile doar în săptămâna 14–20 septembrie. Lista completă poate fi consultată pe site-ul evenimentului.

În plus, fiecare zi din Bucharest Food Week vine cu câte ceva nou. De-a lungul săptămânii, pasionații de gastronomie au șansa să participe la o serie de evenimente speciale. Pe de-o parte sunt masterclass-urile și workshop-urile cu profesioniști din HoReCa, unde poți învăța, printre altele, cum să-ți faci sushi acasă, cum să deguști corect o șampanie, trucuri pentru a-ți pregǎti corect cafeaua de specialitate acasǎ sau care sunt regulile unui pairing corect ǐntre mâncare şi vin.

De cealaltă parte, oaspeții își pot rezerva accesul la cine colaborative între unele dintre cele mai bune restaurante din România. Astfel, restaurantul Soro Lume din Bucureşti va gǎzdui echipa Bistro de l’Arte din Brașov, la DeSoi Cișmigiu vine Kupaj din Cluj-Napoca, Noua B.A.R. îi va primi pe cei de la Taste of Transylvania/Pava din Odorheiu Secuiesc, iar la AURA va veni echipa Kaiamo.

Calendarul evenimentelor speciale va fi completat de petreceri și activări punctuale cu tematică de food & drinks și este disponibil pe www.foodweek.ro.

De la Paris la București, la propriu

Punctul culminant al primei ediții Bucharest Food Week este Le Grand Final, o colaborare între Tabra și Les Enfants du Marché, restaurantul devenit instituție în Marché des Enfants Rouges, cea mai veche piață acoperită din Paris.

Pentru două zile, pe 19 și 20 septembrie, echipa condusă de Michael Grosman vine în premieră în București pentru o colaborare. O parte din standul Les Enfants du Marché va fi recreată în curtea restaurantului bucureștean Tabra, într-o construcție realizată special pentru eveniment de studioul de arhitectură și design AÉ02. Este pentru prima dată când cei de la Les Enfants du Marché vor găti într-o replică a standului lor, în afara Parisului.

La Tabra, Michael Grosman și echipa sa vor găti folosind produse locale şi îşi vor lua inspirația din locuri precum Piața Obor sau Grǎdina Corbilor. Rezultatul va fi un meniu à la carte care va combina influențele franceze cu ingredientele româneşti.

Interesul pentru eveniment a fost unul dintre primele semnale că publicul local este pregătit pentru un astfel de pop-up: cele 400 de locuri disponibile pentru Le Grand Final s-au epuizat în doar patru ore. Există și o listă de așteptare deschisă.

Premii pentru clienții cu cel puțin trei rezervǎri

Organizatorii Bucharest Food Week au pregǎtit şi un concurs pentru clienții care vor avea cel puțin trei rezervǎri onorate în cadrul sǎptǎmânii. Aceştia pot câştiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 premii: un city break de douǎ nopți la Copenhaga oferit de Carlsberg, bilete de avion la Paris oferite de Christian Tour, un “Boulevard Pass” oferit de Bucur, constând în: o cinǎ pentru douǎ persoane la restaurantul Mahala, 2 bilete la concertul lui Simion Bogdan Mihai de pe 19 noiembrie de la Sala Palatului şi 2 bilete la Festivalul Național de Teatru, vouchere în valoare totalǎ de 1500 lei oferite de Guinness, respectiv o cinǎ de douǎ persoane la restaurantul Kané, în valoare de 500 EUR, oferitǎ de Acqua Panna şi San Pellegrino.

Bucharest Food Week este un eveniment organizat de ialoc.ro, cea mai mare platformă de rezervări de restaurante din România, și Călătorii și Farfurii, unul dintre cele mai importante proiecte online dedicate industriei HoReCa, cu sprijinul agenției de branding Studio Maller.

Partener principal al evenimentului: UniCredit Bank

Parteneri: Freshful, Acqua Panna & San Pellegrino, Bucur – Bere de bulevard, Lăptăria cu Caimac, AnimaWings, Christian Tour, Peugeot, Carassia, Charles Heidsieck Champagne, Don Papa, Moena Wermut, Hotel Epoque Relais & Châteaux, Fresco, Ebriza, Studio Maller, AÉ02

Parteneri media: VOYO, Radio Impuls, HotNews, B365, Biz, Icon, Trends by HRB, Restograf

Parteneriat media