Începe Cupa Mondială 2026 la fotbal. Ce se întâmplă la meciul de inaugurare din Mexic, disputat chiar în această seară

Lovitura de începere a primului dintre cele 104 meciuri ale acestei Cupe Mondiale neobișnuite, Mexic – Africa de Sud, va avea loc la ora 13:00, ora locală (22:00, ora României) pe miticul stadion Azteca, care poate găzdui 80.824 de spectatori, scrie AFP, citată de Agerpres.

Arena Azteca va găzdui al treilea meci de deschidere la un campionat mondial, un record, după edițiile din 1970 și 1986. Meciul va fi precedat de o ceremonie care va începe la ora locală 11:30 și care va îmbina muzică, dans și arte tipice culturii mexicane. Festivitățile vor reuni artiști precum starul columbian de reggaeton J Balvin, cântăreața hispano-mexicană Belinda și cântărețul mexican Alejandro Fernandez.

Primii fani au ajuns la porțile stadionului încă de la ora 6:30 dimineața, îmbrăcați în tricourile echipei lor naționale, unii cu pălării charro, coafuri indigene și steaguri. Ei au așteptat cu răbdare în soarele capitalei mexicane, bând cafea.

Desfășurare amplă a forțelor de ordine

Sute de membri ai Gărzii Naționale – o forță de poliție militarizată – și polițiști antirevoltă protejează intrările și zonele înconjurătoare ale stadionului Azteca. De asemenea, a fost desfășurată o echipă de poliție călare.

„Vrem doar să ne cufundăm în atmosferă și să descoperim toate activitățile, muzica și divertismentul”, a declarat, pentru AFP, Sheree Toomes, o fană scoțiană, recunoscând că a fost totuși speriată de prezența numeroasă a poliției. „Poliția, armata, nu vezi așa ceva în Marea Britanie”, a spus ea.

Urmăriți toate informațiile despre Cupa Mondială 2026 pe site-ul nostru de sport, GOLAZO.ro

Zilele premergătoare deschiderii Cupei Mondiale au fost marcate de proteste ale profesorilor aflați în grevă, care au blocat drumurile și au determinat guvernul să închidă cu bariere metalice accesul la Zocalo, marea piață centrală, unde este instalată o zonă pentru fani cu o capacitate de 55.000 de spectatori. Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a afirmat însă că totul este „sub control” și a anunțat că zona va fi deschisă joi, în ciuda situației.

„Să lăsăm politica deoparte”

Pe Zocalo, sute de suporteri stăteau la coadă încă de dimineață pentru a intra la festivalul fanilor.

„Am venit să văd echipa mexicană, să-i susțin, să fiu acolo pentru a încuraja echipa națională”, a declarat, pentru AFP, Luis Enrique Huerta, un chelner în vârstă de 22 de ani. „Sunt puțin speriat (din cauza protestelor), dar astăzi trebuie să lăsăm politica deoparte și să ne concentrăm pe cele 90 de minute care înseamnă fotbalul”, a mai spus el.

Rafael Hernandez, un suporter în vârstă de 29 de ani care flutură un steag mexican, afirmă că „atitudinea oamenilor, ceea ce emană din împrejurimi, creează o atmosferă de Cupă Mondială care transmite foame și sete de victorie, acesta este singurul lucru important”.

Emilio Hernandez, vărul său, tot în vârstă de 29 de ani, consideră că „există motive întemeiate să fim furioși și dezamăgiți, dar, în același timp, acest eveniment nu are nicio legătură cu asta, așa că să sperăm că ne vom putea bucura totuși de el”.